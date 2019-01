El Barça goleja el Sevilla i es classifica per a les semifinals

El Barça va remuntar al Sevilla el 2-0 de l'anada amb una golejada inapel·lable al Camp Nou (6-1) i es va classificar per a les semifinals de la Copa del Rei, un torneig que s'ha adjudicat les últimes quatre temporades i que aspira a guanyar per cinquena vegada consecutiva.

L'eliminatòria va començar a decantar-se des del punt de penal, el que va marcar Coutinho als 13 minuts i el que va fallar Banega als 26. El primer el va transformar Coutinho mentre que el penal del Sevilla va acabar amb una sensacional aturada de Cillessen, que en la jugada anterior havia tret una mà prodigiosa en una rematada de taló d'André Silva. Aquestes van ser les dues úniques ocasions dels de Machín en tota la primera meitat, perquè el Barça va ser el clar dominador. Amb Messi al comandament a les operacions, els blaugranes van posar setge a la porteria de l'inexpert Soriano que va ser col·laborador necessari en el segon gol de Rakitic

En una primera part jugada a ritme de vertigen, el Barcelona ja havia igualat l'eliminatòria. I gairebé va poder marxar al descans amb 3-0 al marcador, però Piqué va rematar de cap massa creuat a la sortida d'un córner.

La mitja part no va refredar els d'Ernesto Valverde que, als nou minuts de la represa, ja tenien un peu i mig a semifinals. Coutinho rematava a gol una centrada de Luis Suárez i Sergi Roberto rematava de primeres al fons de la xarxa una subtil assistència de Messi en la jugada següent. Tres minuts després, l'àrbitre anul·lava per a Coutinho seu tercer gol per fora de joc.

El Barça ja manava per 4-0, però en volia més i la temerària ambició local l'aprofitaria el Sevilla, que tornava a ficar-se en l'eliminatòria en el min.67, quan Arana, després d'un error de Cillessen a la sortida de la pilota, batia d'un precís xut, el porter holandès. El Sevilla posava la por al cos al Barça però sense acabar de generar cap ocasió clara de perill. Soriano va treure un gol cantat a Messi mentre Machín feia entrar el Mudo Vázquez i Ben Yeder a la recerca del segon. El partit estava trencat i Valverde substituïa Coutinho per Semedo buscant resguardar una mica més enrere. Però quan més semblava estar enflairant la sang el Sevilla, quan més semblava patir el Barça, va arribar el gol de Luis Suárez que sentenciava l'eliminatòria. Ja en l'afegit, Messi s'afegiria a la festa culminant una jugada col·lectiva al primer toc que de ben segur quedarà per al record dels aficionats blaugranes.