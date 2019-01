Garrido: «Quan l'Olot ens va proposar renovar em vaig endur una gran alegria»

Amb una rialla d'orella a orella i acompanyats pel president del club, Joan Agustí, i pel director esportiu, Sergi Raset, compareixien ahir Raúl Garrido i Kevin Martínez davant els mitjans per oficialitzar la seva ampliació de contracte amb la Unió Esportiva Olot fins al juny de 2020. «Quan ens van proposar renovar va ser una gran alegria. Només puc agrair la confiança que va dipositar el club en nosaltres en un moment tan delicat per a ells. Això només acaba de començar perquè intueixo que podem fer coses molt maques en aquest club», va assegurar el tècnic valencià.

La gran temporada de l'Olot de Garrido no està passant desapercebuda per altres clubs de la categoria, però el tècnic valencià va deixar clar que la seva prioritat és l'Olot. «Estem molt bé aquí. Aquest club va apostar per nosaltres quan no érem uns tècnics que estiguéssim a l'aparador ni d'excessiu renom i, ara que les coses van bé, nosaltres volem tornar-los tota aquesta confiança renovant una temporada més», va explicar Raúl Garrido en la roda de premsa. Tot i això, el tècnic valencià va reconèixer que hi ha «lletra petita» al contracte, ja que si hi hagués la possibilitat que algun gran club s'interessés en ell i aquesta oferta suposés una gran pas endavant esportiu per a l'actual entrenador de l'Olot es podria valorar l'opció d'acceptar-la.

Per la seva part, el president de l'Olot, Joan Agustí, es va mostrar extremadament il·lusionat amb la renovació dels tècnics: «Avui estem molt contents. Fa més d'un any que vam iniciar aquesta aventura amb en Raúl Garrido i en Kevin Martínez i durant tot aquest temps ens han demostrat que reuneixen els valors del club i els èxits esportius parlen per si sols. I no només això, han demostrat estar implicats en la part més personal, humana i social de l'Olot».

El director esportiu del club olotí, Sergi Raset, va afegir que «tant en Raúl com en Kevin de seguida van encaixar amb la forma de veure el futbol del club i es van adaptar molt ràpidament a la ciutat i a la plantilla, fet indispensable per assolir la salvació la temporada passada».



Conquense, un rival imprevisible

Aquest diumenge, a 2/4 de 5 de la tarda, els olotins reben el Conquense, un equip difícil d'analitzar per Garrido i el seu cos tècnic tenint en compte que fa dues setmanes van anunciar un nou entrenador i en aquest mercat d'hivern els estan marxant molts jugadors. «Estan tenint molts canvis a la plantilla i es preveu que hi hagi força incorporacions aquests dies, així que serà difícil estudiar el rival. Haurem d'intentar estar molt bé nosaltres per contrarestar el que puguin fer ells», valorava Garrido a la prèvia.

L'Olot segueix buscant un atacant per suplir Marc Nierga i el mercat finalitza avui a les 6 de la tarda; per tant, Garrido espera que aquest reforç arribi en les pròximes hores. «És indispensable signar un jugador. Desitjo que arribi un atacant o un migcampista que tingui arribada o pugui permetre jugar en posicions més ofensives que algun dels jugadors que ja tenim a la plantilla», assegurava ahir el tècnic olotí.