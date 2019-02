Eloi afirma que arriba a l´Olot «amb la il·lusió d´un jove i amb ganes d´aportar»

El migcampista Eloi Amagat ha assegurat aquest migdia en la seva presentació oficial com a nou jugador de l'Olot, de Segona B, que jugar a la categoria de bronze del futbol espanyol "no és cap pas enrere". "Que ningú pensi que és un pas endarrere, arribo amb la il·lusió d'un jove i amb ganes d'aportar a l'equip sobre el camp. Vull aportar el meu gra de sorra per seguir fer passos endavant", ha assegurat en una roda de premsa que ha aixecat molta expectació.

L'excapità del Girona, l'únic futbolista que ha defensat els colors d'aquest club a Tercera, Segona B, Segona A i Primera, ha detallat que "la Segona B és una categoria molt igualada amb camps molt complicats. L'he gaudit molt, és la categoria que em va permetre fer el salt al futbol professional. Hem de ser prudents i assegurar la salvació sense tancar-nos en fites més importants". Eloi arriba a l'Olot amb 33 anys i després d'haver jugat la primera part del curs al New York City de la lliga nord-americana, on va tenir Domènec Torrent d'entrenador. El migcampista ha revelat que "dos amics com Pere Pons i Àlex Granell (que havien jugat a l'Olot) m'han parlat molt bé del club".

Segons Eloi, "la filosofia de joc i de manera d'entendre el futbol de l'Olot encaixa amb la meva manera de jugar. Sóc molt de la terra, estic molt arrelat aquí, la meva família és de Les Planes d'Hostoles". També ha manifestat que "he coincidit en diferents equips amb molts jugadors de l'Olot. La rebuda ha estat molt bona i és important per a que el rendiment sigui immediat". Els garrotxins feia temps que li anaven al darrere i així ho ha admès: "estic molt content de ser aquí, he de valorar la insistència i l'esforç del club per a que això sigui possible. Encaixo amb els ideals i la creença del club".

Per la seva banda el secretari tècnic, Sergi Raset, ha explicat que Eloi Amagat "és un jugador madur amb molta arribada i gran qualitat tècnica. Ha estat durant molts anys el futbol professional, és un plaer tenir-lo aquí. Esperem que ens ajudi a ser més competitius". També s'ha pronunciat el president de l'Olot, Joan Agustí: "per nosaltres és una satisfacció immensa tenir un jugador que és un referent a les comarques gironines", ha assegurat.