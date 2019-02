L´Olot incorpora Eloi Amagat

Amb la baixa de Nierga, que ha signat per l'Ebro, l'Olot estava cercant un jugador de perfil ofensiu per completar la plantilla aquest mercat d'hivern. Finalment, l'exjugador del Girona i del Llagostera, Eloi Amagat, ha estat l'escollit per la direcció esportiva del club per suplir el davanter olotí. Eloi, tota una institució al Girona, es trobava sense equip i entrenant-se amb el Peralada després de tancar la seva etapa a la MLS dels Estats Units. El migcampista va signar al juliol pel New York City de Domènec Torrent i la seva etapa al club novaiorquès va finalitzar al novembre, quan l'equip va caure eliminat a les semifinals de conferència davant l'Atlanta United del Tata Martino, conjunt que es va acabar proclamant campió.

El nou jugador de l'Olot es va formar a la Penya Bons Aires i al Vilobí, fins que el 2004 va signar amb el Girona, equip que el va cedir dues temporades consecutives al Palafrugell i al Gavà, respectivament. A la temporada 2007/08 va assolir l'ascens a Segona B amb el Girona, però el club va decidir cedir-lo al Llorca. Rescindit pel club de la seva ciutat natal, Eloi va signar amb el Llagostera, on va estar des de la temporada 2009-10 fins a la 2012-13 i va viure l'ascens a Segona B. Llavors, el Girona, amb Sergi Raset com a secretari tècnic, va decidir contractar de nou els seus serveis. Amagat, de 33 anys, va disputar fins a 128 partits amb el Girona a Segona A fent 8 gols, repartint 12 assistències i capitanejant l'equip en la temporada que el club va assolir l'ascens a Primera. El migcampista va romandre a Montilivi en l'estrena del club a la màxima categoria però no va tenir gaire protagonisme (2 partits). Lliure de contracte va emprendre l'aventura als Estats Units per defensar els colors del New York City.

Raúl Garrido assegurava a la prèvia del partit de diumenge davant el Conquense (2/4 de 5) que buscaven un davanter, un mitjapunta o un migcampista que permetés a altres jugadors de la plantilla jugar en posicions més ofensives. Eloi Amagat no és un davanter però pot ser una barreja dels dos últims perfils. És un migcampista de vocació ofensiva que pot jugar acompanyant Masó perquè Hèctor Simon jugui de mitjapunta o actuar per darrere de Mas.

El darrer dia de mercat, l'Olot també va viure un altre moviment, en aquest cas de sortida, la marxa del porter Sacrest, que va ser cedit al Manlleu. Per altra banda, Jaume Pol, que tenia opcions de sortir, de moment continua al club.