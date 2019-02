Alfa Semedo i Ferreyra volen aprofitar la seva nova aventura a l'Espanyol

L'Espanyol va presentar ahir a la tarda els seus dos reforços d'última hora, tancats poc abans que el mercat d'hivern es clausurés. El migcampista Alfa Semedo va dir que arriba a l'entitat catalana «amb la intenció de demostrar» el que sap fer i es va mostrar «molt agraït» al club per la seva confiança. El guineà, de 21 anys i procedent del Benfica portuguès, jugarà cedit a l'equip blanc-i-blau fins al final de temporada, sense opció de compra. L'operació, que es va concretar poc abans que tanqués el mercat l'últim dia del termini de fitxatges, ha tingut un cost de 400.000 euros. Alfa Semedo lluirà el dorsal 2.

Per la seva banda, el davanter Facundo Ferreyra, va considerar que «és un somni ser aquí» i que té «ganes» de jugar a la Lliga espanyola. L'atacant argentí va ser l'última incorporació del club en el mercat d'hivern. Ferreyra, procedent del Benfica, també arriba cedit fins al 30 de juny del 2020. L'operació ha costat 2,2 milions d'euros a l'Espanyol i contempla una opció de compra de vuit milions, xifra a la qual hauria de restar-se l'import de la cessió.

«El club sempre ha tingut molt interès que vingui i això és el més important. Intentaré ajudar el màxim i tant de bo puguem jugar a Europa, per al club seria molt bo i també és un objectiu personal», va dir el jugador. Respecte al seu futur, Ferreyra va comentar que la seva intenció és prolongar la seva estada a l'Espanyol més enllà del contracte de cessió. «Espero que no sigui un any i mig, sinó més. Encara que he de demostrar (qualitat) en els partits», va destacar.