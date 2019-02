El Bàsquet Girona troba l´encert per guanyar un rival directe

El Bàsquet Girona ha superat aquest vespre (70-58) el Villarrobledo, un rival directe a la següent fase per lluitar per l'ascens a LEB Or, en un partit força complet a Fontajau. Un parcial de 9-0 a l'inici del tercer quart ha encarrilat el triomf dels gironins (44-29) després d'una primera part que també havia acabat amb un esprint final del Girona que els havia permès anar al descans guanyant de sis (35-29).

A falta de dues jornades per acabar la primera fase de la LEB Plata, el Girona encara pot millorar el seu balanç per la segona perquè ha de rebre el Múrcia, un altre rival directe, a casa d'aquí a quinze dies. Abans jugaran a Vic dissabte que ve.

Berry, amb 19 punts, ha sigut el líder anotador del conjunt de Costa, que al tercer quart ha arribat a dominar de 18 (51-33) precisament després d'una cistella del nord-americà. El Villarrobledo ha aconseguit posar la por al cos a un Girona que ja veia el partit tancat quan ha començat a retallar distàncies i entre el final del tercer parcial i l'inici del darrer ha pogut posar-se nou a sota (51-42).

Entre Berry i Jordi Trias han aconseguit tenir la serenor que requeria el partit i han evitat mals majors. Al final l'equip gironí s'ha imposat de dotze (70-58). Trias, amb 12 punts i 12 rebots, i Leo Cizmic (14/7) també han tingut un paper destacat en la victòria.