La Copa regala un altre clàssic

El sorteig de les semifinals de la Copa del Rei que es va fer ahir a Sevilla va regalar als aficionats un clàssic entre el Barça i el Madrid que arriba just quan comença l'hora de la veritat en la majoria de les competicions. Betis i València, per la seva banda, protagonitzaran l'altre enfrontament del quadre. Els partits d'anada es jugaran dimecres que ve al Camp Nou i l'endemà a Sevilla, en tots dos casos a les 21 h. Els duels de tornada encara no tenen horari definit però seran el 27/28 d'aquest mes a Mestalla i al Santiago Bernabéu, i entremig de l'eliminatòria es jugaran l'anada de vuitens de final de la Lliga de Campions i les eliminatòries de setzens de final de la Lliga Europa. Cal remarcar que l'estadi madridista acollirà en quatre dies dos clàssics: el de Copa el 27 o 28 de febrer i el de Lliga, programat pel dissabte 2 de març a 3/4 de 9 del vespre.

El Reial Madrid arriba a aquesta semifinal després d'eliminar el Girona en quarts, mentre que el Barcelona va fer el mateix amb el Sevilla, el Betis amb l'Espanyol i el València amb el Getafe. L'autèntic «rei de Copes» que arriba a aquesta semifinal és el Barcelona, amb 30 títols aconseguits en 40 finals, que porta cinc finals seguides i quatre títols consecutius, cosa que d'aconseguir-ho en aquesta edició el convertiria en l'únic equip que encadena cinc victòries en aquesta competició. Des de la seva absència el 2010, quan va ser eliminat pel Sevilla, ha jugat totes les semifinals i només va ser eliminat el 2012-13 pel Madrid.

Des del 2009, quan va ser campió, ha jugat vuit finals i ha aconseguit sis títols (2009, 2012, 2015, 2016, 2017 i 2018); i perdut les finals del 2011 i 2014 contra el Reial Madrid. El segueix en el palmarès coper el Reial Madrid, amb dinou títols en 39 finals, l'últim dels quals va ser el 2013-14 contra el Barcelona.

Antonio Mateu Lahoz, del Comitè valencià, dirigirà el clàssic Barcelona-Reial Madrid, corresponent a l'anada de les semifinals de la Copa del Rei, mentre que el Betis-València l'arbitrarà el madrileny Carlos del Cerro Grande. El tècnic del Barça, Ernesto Valverde, es va mostrar il·lusionat amb el repte ahir: «seran dos partits bonics i mirarem de passar a la final. Ja sabíem que el calendari era dur». Segons ell l'eliminatòria està «equilibrada» i va manifestar que espera «gestionar el calendari de manera equilibrada» per tal d'afrontar tots els propers partits «amb garanties».

D'altra banda, el Borussia Dortmund ha fet efectiva l'opció de compra pactada l'estiu passat pel davanter Paco Alcácer, i pagarà 23 milions d'euros més 5 milions en variables. El FC Barcelona tindrà un 5% de la plusvàlua d'una futura venda del jugador per part del conjunt alemany a un tercer equip.