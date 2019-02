El Barça es queda a mitja remuntada

El València ha sumat un punt aquest dissabte al Camp Nou (2-2) i ha posat fi a una ratxa de vuit victòries consecutives a la Lliga del Barcelona, que s'ha quedat a les portes de remuntar un partit que en el minut 32 perdia per 0-2.

L'equip blaugrana, gràcies a dos gols de l'argentí Lionel Messi, ha contrarestat una mala primera mitja hora en què els visitants han estat molt superiors amb els gols de Gameiro i Parejo.

Amenaçava tempesta a Barcelona. No ha plogut al Camp Nou, però el vendaval a la gespa ha arribat procedent de València. L'equip de Marcelino García Toral s'ha aprofitat de la tebior defensiva d'un rival que semblava estar pensant encara en la remuntada copera davant el Sevilla.

Ha apostat Erneseto Valverde per una alineació híbrida. Arthur s'ha quedat a la banqueta i Sergi Roberto ha ocupat el lateral esquerre en lloc de Jordi Alba. Precisament, el València ha identificat el punt feble del Barcelona a la banda del jugador espanyol. Així ha estat com han arribat les dues primeres ocasions clares dels visitants amb dos protagonistes: Wass i Parejo.

A la primera, el migcampista danès ha servit un centre lateral que el migcampista ha rematat fluix; en la segona, Parejo ha signat un tret que ha salvat Marc-André Ter Stegen. En el rebuig, Txerixev ha disparat sec a un pal.

Després del primer avís seriós del València, el Barcelona ha respirat amb la pilota, si bé li ha faltat profunditat, especialment per la banda esquerra. Malgrat això, ha generat ocasions. Lionel Messi, de falta, Coutinho, amb la destra, i un centre enverinat de Sergi Roberto han posat a prova un inspirat Neto a la porteria.

El València, tot i això, sabia a què jugava. Conscient de la verticalitat dels seus jugadors, ha obert la llauna a la contra. Parejo ha robat la pilota a Messi prop de l'àrea de Neto, Rodrigo ha conduït l'esfèrica i Gameiro ha atestat el cop (min.24).

El Barcelona estava obligat a remar. En el minut 32, Parejo ha anotat, després d'un penal innocent de Sergi Roberto a Wass, el segon gol poc abans que Neto salvés l'empat allunyant una pilota rebotada al cos de Garay.

Després del gol, Valverde ha identificat el problema i ha enviat Alba a escalfar. Mentrestant, el Barcelona ha reduït el desavantatge també de penal. Aquesta vegada ha estat Lato qui ha sortit a la fotografia esquivant Semedo. Messi, amb un tret ras, ha donat esperances al Camp Nou (1-2, min.38).

Justo després del gol, Marcelino s'ha vist obligat a canviar Gameiro, convalescent per una topada amb Piqué, pel jove Ferran Torres. El seu equip ha estat a punt d'anar-se'n al vestidor amb un empat, però el tret de Sergi Roberto, amb la destra, ha estat rebutjat per un pal.

L'entrada d'Alba per Semedo en la represa ha canviat el partit. El Barcelona ha obert el camp amb la profunditat del lateral esquerre i ha ofegat el València a la seva àrea.

Les arribades dels locals s'ha multiplicat i Neto ha tornat a ser protagonista. El brasiler ha evitat gols del Barcelona amb sengles rebutjos a trets de Messi i Aleñá.

Amb el Barcelona buscant a la desesperada l'empat, el València, a la contra, ha tingut el tercer dues vegades franques de Rodrigo. Ter Stegen ha guanyat la partida en el mà a mà en el minut 61 i, dos després, l'hispanobrasiler no ha rematat amb prou força un centre de Txerixev quan ja havia guanyat l'esquena a la defensa blaugrana.

I així ha estat com de l'1-3 s'ha passat a l'empat. A la tercera ocasió clara que ha tingut, Messi no ha perdonat. En una recuperació a la zona de tres quarts d'Arturo Vidal, l'argentí ha rebut la pilota a la frontal d'àrea per inventar-se una rosca amb l'esquerrana (2-2, min.64).

El Camp Nou ha passat de l'eufòria a l'ensurt. I no ha estat per una ocasió del València, sinó per unes molèsties del '10'. L'argentí ha estat atès durant més de tres minuts a la banda afligit de la zona de la cuixa de la cama dreta.

Amb Messi tocat, el Barcelona ha baixat una marxa i el València ha gaudit, al fi, de més pilota i més ocasions que Ter Stegen ha solucionat amb sobrietat.

Malgrat les molèsties, Messi ha seguit jugant. Amb l'entrada de Malcom, els locals han avançat les línies buscant un gol que no ha arribat. El líder s'ha quedat a les portes de la novena victòria consecutiva i ja entreveu el clàssic coper contra el Reial Madrid pendent de Messi.



Fitxa tècnica



2 - Barcelona: Ter Stegen; Nelson Semedo (Sergi Roberto, min. 46), Gerard Piqué, Thomas Vermaelen, Sergi Roberto; Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Carles Aleñá (Arthur, min. 66); Philippe Coutinho (Malcom, min. 83), Lionel Messi i Luis Suárez.

2 - València: Neto; Cristiano Piccini, Ezequiel Garay, Gabriel Paulista, Lato; Daniel Wass, Francis Coquelin (Kondogbia, min.72), Dani Parejo, Denis Cheryshev; Rodrigo Moreno (Santi Mina, min. 78) i Kevin Gameiro (Ferran Torres, min. 39).

Gols: 0-1, min. 24, Gameiro; 0-2, min. 32, Parejo, de penal; 1-2, min. 39, Messi, de penal; 2-2, min. 64, Messi.

Àrbitre: Undiano Mallenco (Comitè Navarrès). Va amonestar a Sergi Roberto (min. 30), Rakitic (min. 45) i Jordi Alba (min. 90).

Incidències: partit de la jornada 22 de la Lliga disputat al Camp Nou davant de 76.789 espectadors.