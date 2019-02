Eloi arriba a l´Olot «amb la il·lusió d´un nen» per donar més força al seu projecte

L'aterratge d'Eloi Amagat a l'Olot ha aixecat una gran expectació a la capital de La Garrotxa. L'excapità del Girona és un dels grans referents actius del futbol gironí i ara continuarà la seva carrera amb l'equip de Raúl Garrido, convençut de no haver fet «cap pas enrere» i «amb la il·lusió d'un nen», segons ell mateix va confessar. Eloi ja es va entrenar ahir amb els seus nous companys, al migdia va ser presentat i està en condicions de debutar demà contra el Conquense si finalment Garrido estima oportú convocar-lo. El migcampista ha firmat per una temporada i mitja, fins el juny de 2020.

Feia setmanes que hi havia interés pel possible fitxatge d'Eloi Amagat per la Unió Esportiva Olot. Fins i tot a l'estiu s'havia parlat de la possibilitat que es dugués a terme aquesta operació, però aleshores l'interès del New York City va esvair el fitxatge. Finalment, ha estat en aquest mercat d'hivern quan el migcampista gironí i el club olotí han apropat postures i s'ha oficialitzat l'operció. «Quan vam parlar per primera vegada de la possibilitat de signar l'Eloi Amagat jo vaig pensar que era impossible. Per això, per nosaltres és una satisfacció incorporar un jugador que ha estat a primera divisió recentment i que és un referent del futbol gironí tant en l'àmbit personal com professional», assegurava el president del club, Joan Agustí.

Fet el primer entrenament amb el grup, Eloi Amagat va comparèixer a la sala de premsa de l'Estadi Municipal per atendre els mitjans després de signar per l' Olot. «Estic molt content d'estar aquí. He de valorar la insistència i l'esforç del club per fer que aquest fitxatge sigui possible. La setmana passada em vaig reunir amb el president, en Sergi (Raset) i en Dionís (Cros, vicepresident esportiu) i ja em van començar a convèncer per venir», assegurava el migcampista gironí.

Eloi Amagat és un jugador veterà (33 anys) i amb experiència en categories importants. Sap el que és capitanejar el Girona en l'any que l'equip assoleix l'ascens a Primera, ha tastat la màxima categoria del futbol espanyol i ha jugat al New York City de la MLS des del juliol fins al novembre del 2018. Tot i això, la nova incorporació de l'Olot va deixar clar que per ell això no és un pas enrere. «Si he tingut la sort de gaudir aquests últims anys de categories superiors, és perquè en el seu moment vaig lluitar molt a la Segona B. És una categoria dura i emocionant i arribo amb la il·lusió d'un nen».

Raúl Garrido ha apostat pel 3-5-2, amb matisos segons el partit, com a esquema més habitual de l'equip, un sistema que no és estrany per Eloi Amagat després d'estar quatre temporades a les ordres de Pablo Machín al Girona, on el tècnic sorià també utilitzava un esquema similar. «És un sistema que vam utilitzar molt al Girona i m'hi puc adaptar ràpidament. L'Olot té una filosofia i un estil de joc que encaixa perfectament amb el meu perfil de jugador», va valorar. Garrido volia un jugador de perfil ofensiu, encara que no fos un davanter. El migcampista gironí assegura que ell pot ocupar aquest rol de mitjapunta o d'interior. «Puc adaptar-me a qualsevol d'aquestes posicions, així que serà el míster qui decidirà on puc aportar més». Tot està en ordre perquè Eloi Amagat pugui entrar a la convocatòria pel partit de demà contra el Conquense (16.30) en el cas que el tècnic olotí, Raúl Garrido, ho cregui oportú.