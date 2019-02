El Girona torna a tenir un test contra un rival directe

El Bàsquet Girona va desaprofitar dissabte passat a la pista de l'Azuqueca una bona oportunitat per seguir fent coixí de cara a la segona fase de la LEB Plata. Els gironins, com el rival d'avui, el Villarrobledo (Fontajau, 19.00), ja estan classificats per lluitar entre els aspirants a l'ascens i tots els triomfs que sumin davant dels sis primers classificats del seu grup tenen valor per encarar el tram decisiu de competició amb opcions de seguir a dalt i aspirar a fer el salt a la LEB Or. Després d'una setmana sense problemes físics ni jugadors afectats per la grip, i amb el factor positiu que representa jugar a Fontajau, el bloc de Quim Costa es conjura per superar el test d'aquest vespre.

«Estar classificats per jugar en el grup de dalt ha sigut una gran fita i això ens deixa en una situació propícia per poder jugar un bon bàsquet. No tenim pressió perquè tot el que vingui a partir d'ara serà de més i això ens hauria de fer jugar més concentrats i disposats a treballar», explicava ahir Quim Costa. El tècnic deia que «espero que hàgim après la lliçó després de la derrota contra l'Azuqueca i que en els pròxims partits juguem millor perquè ara res ens inquieta», mirant de treure pressió a l'equip.

Segons l'entrenador del Bàsquet Girona, el Villarrobledo «és un equip de molt potencial, segurament el que més en té després de l'Alacant i el Múrcia». Per això preveu un partit «complicat i díficil, on haurem de donar la nostra millor versió». A la primera volta el Villarrobledo es va imposar a la pròrroga a un Girona que vivia els seus pitjors moments de la temporada, encadenant quatre der­rotes seguides.

El suport de Fontajau tornarà a ser un factor determinant. El Girona és ara mateix quart al seu grup de LEB Plata, amb una victòria menys que el seu rival d'aquest vespre.