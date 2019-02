El Bordils continua pujant llocs a la classificació amb una gran posada en escena

El Bordils continua sense perdre en aquest 2019, i ahir va aconseguir una victòria molt important davant l'Antequera (27-22), en un partit en el qual els blanc-i-verds mai van anar per darrere el marcador i van sentenciar en els minuts finals.

Els de Sergi Catarain, tot i tenir avantatge de tres i quatre gols en la primera part, veien com els rivals mai els deixaven trencar el partit. D'aquesta manera, una diferència de tres gols a dos minuts per al descans (14-11) va acabar convertint-se en un marcador ajustat en arribar a la mitja part (14-13). I la tònica va continuar igual en la segona, amb algun avantatge ampli per als locals, però que era respost pels andalusos, que, malgrat tot, no van aconseguir empatar el partit a partir del 15-15 passats tres minus de la represa.

Però amb el 23-22 els de Sergi Catarain van fer un parcial de 4-0, i el 27-22, el màxim avantatge del Bordils durant el partit, obra de Moreno, dictava sentència quan faltaven menys de dos minuts per al final. Un marcador que en els instants finals no es va moure més i el Bordils va aconseguir un triomf molt important davant un rival directe que va superar en la classificació i al qual recupera el gol average.

El màxim golejador dels locals va ser Marc Canyigueral amb 9 dianes. Com estava previst, Gerard Farrarons va tornar a la convocatòria després de 14 mesos lesionat però finalment no va acabar tenint minuts.