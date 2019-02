Demostració de caràcter del Girona

«El tercer quart ha de ser el mirall per als partits que ens vindran. Ha sigut del millor que s'ha vist a Fontajau, defensant fort i corrent al contraatac». Ho va dir Quim Costa al final del partit i no li faltava raó, al tècnic del Girona, perquè després d'uns quants partits alimentant dubtes una vegada paït l'efecte Trias, ahir el seu equip sí que va demostrar caràcter i bon bàsquet per superar un rival directe com el Villarrobledo, a qui supera en l'average. Un parcial de 9-0 va encarrilar el triomf (44-29) tot just sortir dels vestidors, i ni el temps mort del tècnic visitant va poder aturar l'allau dels gironins amb diversos actors, Angelats, Berry, Xavi Costa i Cizmic, de protagonistes. Tant bona era la posada en escena del Girona, i nul·la la resposta del rival, que la diferència es va disparar en un tres i no res fins als 18 punts (51-33). I malgrat que el Villarrobledo va reaccionar arribant a posar-se nou punts a sota a l'inici del darrer quart (51-42), els locals van saber estar per no passar angoixes i acabar guanyant de dotze.

El partit ja havia arrencat amb un 7-0 d'entrada, amb els gironins extremadament encertats, que l'equip visitant va poder eixugar per marxar al final d'aquest primer parcial dominant (12-16). A partir d'aquí l'equip de Quim Costa va tornar a agafar el pols al partit i amb un notable encert exterior (5/1o triples al descans, per acabar el partit amb 6/16), i una bona defensa, tenia el Villarrobledo ben controlat. Cizmic, que ahir va fer un pas endavant, no només aportava punts, sinó que també la seva defensa sobre Nesbitt, un dels grans anotadors dels visitants, va ser clau per deixar-lo en només 5 punts en 29 minuts.

Aquesta bona posada en escena es va confirmar al tercer quart, amb els millors minuts. La distància es va disparar i el rival la va poder maquillar, però el partit mai va perillar sobretot perquè en els moments calents va aparèixer Jordi Trias, defensant, agafant rebots i aportant punts que eren necessaris, i especialment Berry, que es va fer seva la zona en atac. Del fet que el Girona va fer un partit rodó en dona fe l'entrenador del Villarrobledo a la sala de premsa: «Només hi ha hagut un equip a la pista. Ells han fet un magnífic partit, amb una gran defensa, i no ens han deixat ni respirar», admetia sense embuts Manuel Jiménez. La victòria permet al Girona pujar fins el tercer lloc de la classificació i sumar un triomf més contra un rival directe, dels que s'acumulen per la segona fase. La de la lluita per l'ascens. Amb el partit d'ahir com a mirall.