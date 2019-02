El Figueres visita el difícil camp del Prat amb ganes de retrobar la victòria

El Figueres visita avui (12 h) el sempre difícil camp del Prat, on només hi ha guanyat un equip aquesta temporada. El rival és tercer i els de Joan Esteva intentaran seguir sumant, després d'encadenar quatre empats consecutius, i, per què no retrobar-se amb la victòria, que no veuen des de fa sis jornades.

Per aquest partit, els alt-empordanesos ja tenen disponible l'únic fitxtatge del mercat d'hivern Pol Tarrechs. De sortides, en canvi, n'han tingut tres: Èric Pimentel, Dan Coll i Carles Puig.