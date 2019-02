L'astre argentí pateix una contractura

El jugador argentí del Barça, Leo Messi va acabar el partit de la lliga contra el València (2-2) afectat per unes molèsties a la cuixa dreta, provocades per una contractura, quan queden quatre dies perquè es disputi l'anada de les semifinals de la Copa del Rei contra el Reial Madrid.

El davanter, autor de dos gols en el partit d'ahir, va ser atès en el minut 68 a la banda pels massatgistes del club, tot i que va acabant jugat els 90 minuts. Tot i així, des que va tornar a entrar al tarreny de joc després de ser atès, el pitxitxi de la lliga no va fer cap més esprint i fins i tot va demanar als seus companys que només li passessin pilotes al peu.

En la roda de premsa posterior al partit, l'entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, no va donar més detalls sobre l'abast de les molèsties i va confirmar que avui se li faran proves per determinar si existeix o no lesió.

El tècnic extremeny va declarar que «Messi està bé però hem d'esperar a les proves. Esperem que es pugui recuperar» i va afegir que «si Messi m'hagués demanat el canvi, l'hauria canviat. Li he preguntat com estava. És el nostre jugador més decisiu i faltaven 8 minuts». Sobre l'estat físic de Messi anit hi havia diverses hipotesis. Marca deia que el davanter era dubte per la Copa per una contractura, i As, que només tenia un cop i que podria jugar dimecres.