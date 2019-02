L'Uni pot completar una volta perfecta a Fontajau

Completar una volta guanyant. Aquesta és la fita que pot aconseguir l'Spar Citylift Girona si guanya aquesta tarda el Cadí La Seu (17.15, Esport 3), únic equip que ha aconseguit guanyar el conjunt gironí aquesta temporada en la competició domèstica. Un partit en què, per primer cop aquesta temporada, Èric Surís podrà comptar amb les 10 jugadores de la primera plantilla després del retorn de Bea Sánchez el passat dimecres contra l'MBA Moscou i de la reaparicíó avui de Shay Murphy, que havia viatjat aquesta setmana a Portland per fer de jurat popular en un judici.

L'Uni arriba al partit carregat de moral després de la victòria en l'EuroCup, dimecres, davant les russes (73-63), que els va permetre classifcar-se per als vuitens de final de la competició. A més, les gironines arriben al duel sense encara haver perdut cap partit a Fontajau aquest curs. Una motivació extra per completar una volta sencera guanyant. Tot i així, Surís treu mèrit a aquesta fita exposant que «no comptem victòries, anem a guanyar sempre. És igual si venim de derrota o de 12 victòries seguides. Sempre volem guanyar».

Des del 3 de novembre de l'any passat el conjunt de Surís no sap el que és perdre a la Lliga Dia. Ho va fer a la pista del Cadí La Seu, rival d'aquesta tarda, per 86-81. I és que les lleidatanes, comandades per Bernat Canut, estan fent una molt bona temporada. Són quartes a les classificació amb 12 victòries i 5 derrotes. Un equip del qual Surís destaca que aquesta temporada «ha fet plantilla jove i amb peces que encaixen bé en la filosofia del club» i va afegir que «és un equip profund, de moltes peces i molt ben compensat».

Un duel que, a part de tenir l'estímul de poder completar una volta consecutiva guanyant per a les gironines, també té l'al·licent que és un derbi, i arriba aquest any amb dos equips en bona forma. Surís destaca que «un derbi sempre és intens, no només perquè el Cadí La Seu estigui fent bona temporada. Altres anys també ha estat difícil. Aquest any no serà una exepció pequè els rivals estan fent una bona temporada». Com diu l'entrenador gironí, el conjunt entrenat per Canut destaca per estar molt compensat, amb jugadores exteriors com Vilaro o Kraker i la direcció de joc de Yurena. A més, a dins compta amb la gironina Georgina Bahí o la nord-americana Hempe, que ho fan molt bé en el joc interior, però també són capaces d'anotar des de fora.