Messi rescata un punt per al Barça i encèn les alarmes

El Barça es va haver de conformar amb un empat (2-2) davant el València després de veure's sorprès pel 0-2 inicial. Però gràcies a un doblet de Leo Messi els blaugrana van aconseguir igualar un partit en què els dos equips van haver de fer un gran desplegament abans d'afrontar les semifinals de Copa del Rei la setmana que ve. L'estat físic de l'astre argentí va encendre les alarmes a quatre dies que el Madrid aterri al Camp Nou en l'anada de la penúltima ronda del torneig del ko. Messi va acabar amb molèsties i a falta d'una versió oficial del club, és dubte per al proper partit.

El bon moment de lliga dels dos equips va deixar un intercanvi atractiu, amb el Barça patint per una arrencada freda i un onze de rotacions. El València va castigar a la contra i Messi va salvar els mobles, encara que va acabar dosificant les seves carreres després de ser atès per molèsties a la zona del isquiotibial dret. El conjunt valencià va aprofitar un centre del camp poc habitual en els locals, i una defensa també nova en especial amb Vermaelen i Sergi Roberto en el lateral esquerre local. La confiança ascendent les últimes setmanes dels de Marcelino va créixer més si és possible amb una gran posada en escena al Camp Nou.

Parejo va tenir la primera que va obligar a treballar Ter Stegen i en la mateixa Txerixev va estavellar el rebuig al pal. Mentre, el Barça no treia cap, i estava tou i imprecís i lent en la passada. Així resultava impossible als de Valverde trobar buits en un València ben replegat, mentre que els de Marcelino trobaven regals al tebi joc local. Fins i tot Messi no havia entrat en el partit i una pèrdua de pilota de l'argentí a mans de Parejo va acabar en el 0-1 de Gameiro. La contra la va llançar a la perfecció Rodrigo i el francès no va perdonar

La possessió blaugrana va tancar per moments al seu rival, però va seguir sense generar ocasions. La més clara va ser el rebot d'un centre de Coutinho que va haver de salvar Neto. El partit es va acabar de torçar per al líder enmig d'una escena de batalla, amb Piqué sagnant per una bretxa i Gameiro amb un gran bony. I una altra desconnexió en defensa dels locals va acabar amb un penal ximple comès per Sergi Roberto sobre Wass que Parejo es va encarregar de transformar per fer el 0-2.

El Barça havia de reaccionar i ho va fer amb un penal comès sobre Semedo que va convertir Messi, i Sergi Roberto va enviar una pilota al pal. Després del descans, Valverde va recuperar la banda esquerra amb Alba i Messi va acabar de confirmar la seva predisposició a fer-la grossa forçant una gran parada de Neto en el primer minut després del descans.

Després de 15 minuts de tancar-se al darrere, el València va fallar en una jugada al contraatac, una cosa que no va fer Messi, amb el seu doblet de rosca impossible per Neto (2-2). L'argentí marca el seu 21è gol en lliga. Quedaven una mica més de 20 minuts, que no obstant això se li van fer gairebé més llargs al Barça pels dubtes físics del seu capità, que segons diverses informacions podria patir una contractura.

Ara, els blaugrana sumen 50 punts i són líders, després de vuit victòries seguides i ara un empat. Però a aquesta relliscada al Camp Nou la poden aprofitar Atlètic (a 6) i Reial Madrid (11), que avui disputen els seus respectius partits contra Betis i Alabès. El València, per la seva banda, amb dues victòries i un empat segueix mirant cap a Europa.