Montilivi tornarà a rebre la selecció catalana en l'amistós amb Veneçuela

No es tracta de cap partit de Copa ni de Lliga, però l'estadi del Girona tornarà a gaudir. I ho farà com a seu de l'amistós entre Catalunya i Veneçuela el proper dilluns 25 de març. Un duel que encara està pendent de determinar l'horari, tal com avançava ahir la Federació Catalana de Futbol. El nou rival de la Selecció Catalana Absoluta es troba al número 31 del rànquing de la FIFA i representa el nivell més alt al qual s'ha enfrontat mai el conjunt català. Estrelles com Salomón Rondón (Newcastle), Roberto Rosales (Espanyol), Jefferson Savarino (Real Salt Lake) o Yangel Herrera (Osca, cedit pel City) viatjaran fins a Montilivi per protagonitzar el primer partit de la història de la selecció que es disputa durant les finestres de la FIFA. Abans, els veneçolans tindran un altre compromís -el 22 de març- contra l'Argentina al Wanda Metropolitano en un altre amistós per preparar la Copa Amèrica de Brasil 2019.



Un abans i un després

L'estadi de Montilivi ja havia sigut l'escenari de l'últim partit que va jugar Catalunya l'any 2016. Aleshores, va ser davant Tunísia (3-3) amb un partit que va resultar ser un èxit. Però poca cosa queda del què es va viure aquell 28 de desembre d'ara fa tres anys. I és que ni Pere Pons, que hi va ser, és aquell futbolista de Segona que somiava en «jugar amb futbolistes que he vist per televisió i que he animat»; ni Montilivi és l'estadi que «si tingués capacitat per 12.000 espectadors també hauríem omplert», com va assenyalar en el seu moment el delegat de la Federacióa Girona, Jordi Bonet.

El nou partit de la selecció catalana, dirigida per Gerard López i Sergio González -tècnic del Valladolid-, no tindrà res a veure amb l'anterior. El fet que el Girona fes el salt a Primera l'estiu del 2017 n'és el principal motiu. D'una banda, el de Sant Martí Vell és ara un d'aquells «jugadors de Primera que tenen molt nivell» amb qui va compartir equip, com reconeixia després d'entrar per primera vegada a la convocatòria de Catalunya. De l'altra, l'estadi del conjunt gironí ha renovat la seva imatge de dalt a baix. Des d'aquesta temporada ha augmentat el total de seients fins a arribar a un aforament de 14.500 espectadors. De ben segur que per al proper 25 de març els aficionats tornaran a respondre i superaran l'entrada de 9.200 espectadors contra Tunísia.