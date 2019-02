Pitu fa possible la remuntada

El Llagostera no s'arronsa per adjudicar-se la posició que li donarà el pas directe a la categoria de bronze i avui s'ha tornat a llevar líder de Tercera, després de protagonitzar ahir una gran remuntada davant del Vilafranca (4-1). Amb tres jornades seguides sense conèixer la victòria, que li han valgut desestabilitzar-se de la taula, Pitu Comadevall va fer possible sumar de nou els tres punts posant l'empat just abans d'arribar al descans amb una magistral falta directa. I és que el gol els va donar l'energia necessària per aprofitar les ocasions que se'ls presentaven al davant i així sentenciar el partit amb tres gols més en la segona part. Els d'Oriol Alsina recuperen la primera posició sí, però queden pendents del que faci avui l'Hospitalet, que té un punt menys (49) i un partit de marge.

Només començar, el rival ja va fer una declaració d'intencions apropant-se a l'àrea d'un Llagostera que no aconseguia trobar espais. Al minut 20, el Vilafranca va frustrar el municipal aprofitant la sortida d'un córner per batre Marcos. Tot i això, els d'Alsina no van arronsar-se i Pitu els va donar el premi enviant un xut de falta a l'escaire de la porteria abans de marxar als vestidors. El gol va fer-los créixer. Tant, que al segon temps no van perdonar. Sascha va posar la victòria al marcador rebent una assistència de Musa i després aquest va sentenciar des del punt de penal. Amb un home més i també des dels onze metres, Pitu va fer el definitiu 4-1.