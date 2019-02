El possible debut d'Eloi Amagat és la gran atracció d'avui a Olot

Aquesta tarda (16.30 h) torna el futbol al Municipal, on l'Olot ha guanyat els tres últims partits de lliga i no hi perd des del 21 d'octubre, quan va caure davant un dels gegants de la categoria, el Lleida. Tot i això, als de Garrido els costa avançar-se en el marcador com a locals. En 3 dels 4 últims partits que han jugat a casa, el rival s'ha avançat. «Estem intentant analitzar per què ens passa això. El més positiu és que sempre acabem donant la volta al resultat o almenys evitem la derrota. Hem de procurar no donar tantes facilitats al rival i avançar-nos nosaltres en el marcador», deia Raúl Garrido.

El Conquense serà l'equip que visitarà el Municipal aquesta tarda. L'equip castellà ve de guanyar a casa davant el Peralada (1-0), malgrat que portaven 8 partits consecutius sense sumar els tres punts. Els de César Lainez, qui porta dues jornades dirigint l'equip després de l'acomiadament de Luis Ayllón, han perdut alguns dels seus jugadors més importants en aquest mercat d'hivern. Entre ells, el seu golejador, Jairo Cárcaba, que duia 10 gols amb l'equip castellà i va signar el 2 de gener amb el Castelló. Els olotins no tenen baixes confirmades però són dubte Roger Barnils i Iván Guzmán per molèsties. En canvi, Eloi Amagat entra en la convocatòria i podria disposar dels primers minuts de vermell.