Victòria d'ofici del Peralada davant del Barça B

El Peralada-Girona B continua amb la bona ratxa al Municipal i ha guanyat aquest migdia davant del Barça B (2-0). El fort vent, amb ratxes superiors als 70 km/h, s'ha fet protagonista del partit fent gairebé impossible el joc aeri i a pilota aturara.

Els de Chicho han disposat de bones ocasions per sorprendre als blaugrana, sobretot en la segona part, sense tenir l'encert necessari per batre al porter Ezkieta. Després de diversos intents frustrats, sí que l'ha tingut Iago López al minut 84 després d'engaltar el rebot d'un córner i enviar un cacau al fons de la xarxa. Mario ha acabat de sentenciar abans del xiulet final transformant un penal provocat per Chumi.

Davant les nombroses baixes, un dels fitxatges del mercat d'hivern, Maxi Villa, ha debutat sortint en l'onze titular.