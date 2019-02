Argelaguer i Sugranyes es proclamen campions de l´Open BTT La Selva

Ha acabat el Campionat La Selva 2019, després de celebrar-se ahir la darrera cursa a Santa Coloma de Farners. Organitzada pel Club Ciclista Farners, la cursa va reunir 200 corredors al pavelló Els Saioners, a la zona del parc de Sant Salvador, per disputar la darrera cita d'aquest recuperat certàmen, en un matí fred però molt asolellat que al migdia tenia una bona sensació tèrmica.

A l'apartat esportiu, i pel que fa a la cursa d'ahir, a la volta llarga el guanyador va ser Ever Alejandro Gómez (Olympia) per davant d'Oriol Colomé (Esteve) i Roger Argelaguer (Esteve). Aquest ha estat el podi Elit/Sub23. En l'apartat femení Meritxell Figueras (Skimo Team) es va imposar per davant de Silvia Roura (Esteve) i Alba Sugranyes (Linbikes).

La resta de podis per categories per aquest circuit de 30 quilòmetres van ser en Júnior Genís Martí (BsixBikes), Albert Oller (Montgri) en Master 30, i Antonio Olivares (Linbikes) en Màster 40, quart classificat ahir a la cursa.

A la cursa de 20 quilòmetres, es va imposar Jordi Hurtòs (Doctor Bikes Btt Palafrugell), per davant dels cadets Nil Solà (Xtrembike), Pau Viladelbosch (Baix Ter-Jodofi) i Santi Sànchez (BsixBikes). Cinquè va quedar Lluis Puig (Bike Girona), primer Màster 50 per davant de Xavier Vila (Calma). Paula Barroso (Radikalbikes-Artsport) va ser la primera dona Cadet/Júnior i Joaquim Esparreguera (Radikalbikes) va quedar com el primer Màster 60, tot i que la seva categoria puntuava juntament amb la dels Master 50.

Pel que fa a la General Final del Campionat, Roger Argelaguer (Esteve) va mantenir el seu lideratge en categoria Elit/Sub23 masculí per davant de Guillem Cavallé (Donda Bikes), segon, i Albert Martinez (Donda Bikes), tercer.

A l'apartat femení, Alba Sugrañes (Linbikes) es va imposar a la categoria Elit/Sub23, per davant de Meritxell Figueres (Skimo Cerdanya) i Sandra Sànchez (Costa Brava Mediterranean).

En la resta de categories, Roger Torras (Hostalbike 5punt16) va ser el primer en Màster 30, Antonio Olivares (Linbikes) en Màster 40, i Jordi Hurtòs (Doctor Bikes BTT Palafrugell) en Màster 50, consolidada amb la victòria d'ahir.

Hicham Laasroui (Radikalbikes-Artsports) en júnior, i Pau Viladelbosch (Baix Ter-Jodofi) en cadets, i Paula Barroso (Radikalbikes-Artsports) en categoria Fèmines Cadet/Júnior, es van imposar. Finalment, Jordi Falgueras (Ayats Cicles) va guanyar la categoria E-bikes.