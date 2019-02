Els Patriots conquereixen la Super Bowl i Brady es converteix en llegenda

Tom Brady ha fet més gran la seva llegenda a la NFL després de la conquesta aquest diumenge del seu sisè anell de campió gràcies a la victòria en la 53 edició de la Super Bowl. New England Patriots ha derrotat 13-3 a Los Angeles Rams després d'un partit marcat per les defenses i decidit per un moment de lucidesa de l'estel·lar 'quarterback'.

El Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta va ser testimoni d'un nou èxit de la parella Bill Belichik-Tom Brady. A la Super Bowl de pitjor anotació de la història, empitjorant els 21 punts totals de 1973 entre els Dolphins i els Redskins (14-7) i amb l'únic 'touchdown' després de gairebé una hora de partit, el californià, de 41 anys i sense indici de retirada, es va consagrar com segurament el millor jugador de la NFL, malgrat que no va signar un partit espectacular.

I és que ni Brady ni el jove Jared Goff van mostrar el seu millor nivell, però al veterà mariscal de camp dels Patriotes se'l va veure sempre una mica més còmode i trobant en el moment clau als seus millors 'amics' de gairebé sempre com Julian Edelman, 'MVP' després de 10 recepcions i 141 iardes, i Rob Gronkowski, tot i que l'anotació definitiva va ser per al 'rookie' Sony Michel.

El 'quarterback' dels Rams, en canvi, no va agafar el to al partit gairebé mai i només després del descans va semblar despertar, moment en què va arribar una inoportuna intercepció que va liquidar als d'un McVay que no va poder convertir-se en el tècnic més jove a guanyar una Super Bowl, superat també per un Bill Belichik que va controlar molt bé l'atac rival, minvat pel fluix partit de Todd Gurley II, possiblement lluny del seu millor nivell físic.