L'Olot venç, convenç i il·lusiona

L'Olot suma tres punts més com a local per quarta jornada consecutiva després de vèncer 2 a 0 a un Conquense al qual li va faltar encert en els metres finals. Marc Mas va fer el primer gol dels olotins després de 10 jornades consecutives sense veure porta. El segon gol va ser obra d'Alfredo, que no marcava des de feia dues temporades, a Tercera, i va fer el seu primer gol a Segona B. Els garrotxins s'allunyen fins a 10 punts del descens i miren amunt: el play-off és a només 5 punts i el marquen Lleida i Hèrcules, que ahir van perdre sorprenentment a casa. Eloi, tot i entrar a la convocatòria, no va jugar.

Raúl Garrido va introduir una novetat destacable a l'onze: Blázquez, que acostuma a jugar com a carriler, va actuar com a defensa central per la dreta en defensa de 3 i Alfredo va ser qui va jugar pel carril. Per altra banda, el Conquense va sortir amb un 3-4-3, el mateix esquema que els olotins. Normalment, són pocs els equips que van a l'Estadi Municipal d'Olot amb la idea d'atacar i avançar la línia defensiva i els de Lainez, que dirigia el seu tercer partit com a entrenador de l'equip de Cuenca, van sortir amb una mentalitat força ofensiva.

Durant tota la primera meitat els garrotxins van ser els clars dominadors del partit tenint la possessió de l'esfèrica i evitant que el Conquense sortís jugant amb comoditat. En atac, els de Garrido feien mal al rival amb les contínues conduccions d'Alfredo per banda dreta, a qui només li faltava estar encertat en la presa de decisions una vegada s'apropava a l'àrea rival, i amb les diagonals de Marc Mas i Xumetra a l'esquena de la defensa del Conquense, que jugava amb la línia defensiva molt avançada. En defensa, Marc Mas, Xumetra i Pedro estaven a sobre dels centrals castellans i obligaven els de César Lainez a jugar en llarg. I, en el cas que els visitants superessin la primera línia de pressió olotina, Masó estava encomiable passant l'escombra i en les cobertures als companys.

Malgrat el clar domini olotí, no van ser excessives les ocasions de les quals van disposar els de la Garrotxa. Just abans de complir-se la primera meitat de joc, Marc Mas va estar a punt de rematar una centrada molt perillosa de Xumetra, però un dels defensors rivals ho va evitar. Al minut 32, va ser Carles Mas qui va donar el segon ensurt als castellans amb una rematada de cap al segon pal després d'un córner servit per Héctor. Poc abans que finalitzessin els primers 45 minuts de partit, Marc Mas va tornar a posar la por al cos als de Cuenca amb una rematada al primer pal després d'una centrada de Xumetra, però el davanter olotí no va poder contactar netament amb l'esfèrica.

Els de Garrido van començar la segona meitat al mateix nivell que la primera: tenint la possessió de l'esfèrica i sotmetent el rival amb contínues arribades. Al minut 55 va arribar la recompensa. Jordi Masó, que estava sent un dels millors jugadors del partit, va treure el telescopi per assistir Marc Mas, que va definir a la perfecció davant Marqueta per fer l'1 a 0. Dos minuts després, Masó va tornar a ser protagonista amb xut llunyà que va aturar el porter aragonès del Conquense.

Després de molta insistència, al minut 70 de partit Alfredo va posar el llacet a la seva gran actuació amb un golàs. El carriler olotí va rebre en curt un servei de banda d'Héctor, va conduir per la banda dreta, va retallar cap a dins i amb la cama esquerra va posar la pilota a l'escaire per fer el 2 a 0. Malgrat la diferència de dos gols en el marcador, els olotins van seguir dominant el partit i tenint la possessió, però el Conquense, sense crear massa complicacions a Ginard, van encadenar diverses arribades a l'àrea olotina.

Finalment, els garrotxins van deixar la porteria a zero i es van endur els tres punts en un partit gairebé perfecte dels de Garrido. Amb aquesta victòria, l'Olot segueix en setena posició, a 2 punts del Barça B, que és el sisè, a 5 de les posicions de play-off d'ascens i 10 punts per sobre del descens.