Messi no s'entrena i Dembélé ja trepitja la gespa a 48 hores del clàssic

El davanter Leo Messi, que va acabar amb problemes físics el partit de dissabte passat contra el València, s'ha sotmès avui a tractament de recuperació, mentre que Ousmane Dembélé, lesionat al turmell esquerre fa quinze dies, ha començat aquest dilluns a realitzar feina de camp.

Després de retirar-se amb una contractura en l'adductor contra el València, el club blaugrana guarda silenci sobre l'estat de la seva estrella a 48 hores del clàssic de Copa contra el Reial Madrid. Per les imatges ofertes per l'entitat blaugrana després de l'entrenament a porta tancada, es demostra que l'argentí no ha pogut entrenar-se.

Tot apunta que Messi s'ha sotmès avui a tractament de recuperació, encara que es desconeix l'estat exacte del seu problema físic. Per contra, Ousmane Dembélé, que es va lesionar el 22 de gener davant el Leganés, s'ha exercitat avui amb pilota. Tot apunta que el pròxim cap de setmana davant l'Athletic Club estarà ja a plena disposició i que la seva presència contra el Reial Madrid és molt dubtosa.

A l'entrenament d'avui ha participat el porter del filial, Iñaki Peña, davant la lesió de Jasper Cillessen, així com els futbolistes del Barça B Wagué, Morer i Miranda. El pròxim entrenament serà demà dimarts (18:00 hores), una hora abans Ernesto Valverde oferirà una roda de premsa a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.