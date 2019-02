Ni el vent els frena la ratxa

No n'hi havia prou amb el rival. La tramuntana també va voler afegir-se ahir a la festa del Municipal fent-se la protagonista del partit, on el Peralada-Girona B va aconseguir una importantíssima victòria davant del Barça B (2-0). Les fortes ratxes de vent, que bufaven amb més de 70 km/h, van ser rebudes amb cara de pocs amics per part dels nois de Chicho Pèlach. Ho tenien realment difícil per poder lluir el seu futbol, però a poc a poc van anar controlant la situació i, després de diverses arribades d'ensurt davant la porteria d'Ezkieta, Iago López aconseguia col·locar un obús a tot l'escaire. Amb l'avantatge dels xampanyers i el vent en contra, els blaugrana van començar a desesperar-se sense pràcticament tenir ocasions d'arribar a camp contrari. Per acabar-ho de sentenciar, Mario va marcar des dels onze metres en l'afegit.

Davant del vendaval que hi havia a l'Alt Empordà, ràpidament va veure's que de res servirien els plantejaments que ambdós equips poguessin haver considerat. I és que el fort vent va condemnar el vistós futbol que havien de disputar els filials del Girona i del Barça, fent impossibles el joc aeri i a pilota aturada. A causa de les nombroses baixes que arrossega el Peralada, Chicho va apostar de seguida amb Maxi Villa en l'onze titular. El lateral, amb passat blanc-i-verd, va debutar després de convertir-se en un dels fitxatges del mercat d'hivern. Ell mateix va ser l'encarregat de posar el primer perill a la porteria d'Ezkieta, però se li va fer de nit. Andzouana va plantar-se a la frontal, on va ajudar-se amb Iago perquè posès una bona centrada a l'uruguaià, que primer va topar amb la defensa i tot seguit enviava el rebot per damunt del travesser. Va ser un avís prou clar per als de García Pimienta, que van començar a avançar metres sense aprofitar la direcció i la força del vent. Entre Vito, Teo i el poc encert van fer-ne prou per anul·lar el gol blaugrana.

A la segona part, els alt-empordanesos van sortir decidits a treure alguna cosa més que l'empat. Un resultat prou conformista veient la dinàmica. Al minut 48, Andzouana enviava un cacau des del lateral que se n'anava desviat. I immediatament, Miguélez hi tornava amb un xut des de la frontal que sortia llepant el travesser. El vent feia impossible tocar qualsevol pilota amb intenció. Tampoc des de falta, quan resultava un veritable mal de cap fer el servei amb la pilota aturada. Però el Peralada no es rendia i Anzouana va tenir un pal d'una pilota centrada per Mario. Fins que per fi va arribar el premi. En una jugada de córner, Iago va fer un gran gol enviant un cacau a l'escaire. S'avançaven al filial del Barça i no havia sigut gens fàcil. Calia mantenir-ho. Per fer-ho Chicho va apostar pels juvenils Jofre i Marc Grau. Ja en l'afegit, Mario ho acabava d'arrodonir transformant un penal.