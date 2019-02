Ofici i joc interior per completar una volta perfecta

El Perfumerías Avenida fa dies que està llançant la casa per la finestra per capgirar la percepció que des de Girona li estan menjant el terreny. El retorn de Miguel Àngel Ortega i el fitxatge de dues nord-americanes, Ciesha Goree i, sobretot, Jewel Lloyd, han estat els cops d'efecte des de Salamanca que ahir van trobar resposta en forma de bàsquet a Fontajau. Liderat per una sensacional Núria Martínez, que va ensenyar què és «tenir ofici jugant a bàsquet», l'Spar Citylift va derrotar l'únic que l'havia guanyat aquesta temporada en lliga. Davant prop de 3.000 espectadors, l'Uni es va emportar el derbi contra el Cadí (71-56) en un partit en què les gironines van saber jugar amb molt cap per castigar el Cadí en el joc interior en els moments claus. Colhado i Ressingerova van ser un malson per a les pirinenques que, a l'inici del segon quart, van passar-se més de cinc minuts sense anotar encaixant un parcial de 16-0 que ja no podrien eixugar més.

Per primera vegada en tota la temporada, Èric Surís va comptar ahir amb deu jugadores professionals. Una rotació llarga permet solucionar qualsevol mena de contratemps i si, per exemple, la teva màxima anotadora (Shay Murphy) i la que estava més encertada a l'inici del partit (Nadia Colhado) tenen dues faltes abans d'acabar el primer quart, pots posar en pista a jugadores com Helena Oma, Leia Dongue i Julia Resingerova per prémer una mica més l'accelerador en un partit que ja dominaves.

Del 19-15 del final del primer quart s'ha passat al 34-15, dinou punts de diferència, en els primers minuts d'un segon quart en què l'Uni va jugar un bàsquet de molt nivell –defensant, dominant el rebot, corrent i donant moltes pilotes a dins a Reinsingerova– mentre el Cadí, tot i que Bernat Canut va provar d'aturar el ruixat amb dos temps mort molt seguits, no va poder anotar ni un sol bàsquet. La gironina i capitana del Cadí, Geo Bahí va acabar amb la sequera del Cadí i, de fet, fins al descans va ser ella qui va mantenir actives les constants vitals del seu equip. A la mitja part, amb 42-25 en el marcador, Bahí duia 11 punts i la segona jugadora de les pirinenques que més punts havia fet, Hempe: 3 (1 triple). Davant seu, el joc coral de l'Uni amb els 8 punts de Resingerova encapçalant les sis jugadores que havien fet 6 o més punts.

Disposar d'una rotació llarga, encara que, de moment, Bea Sánchez, estigui lluny de poder exhibir les seves qualitats (que no són poques), també va bé per aguantar situacions de partit com les que Bernat Canut va buscar en el tercer quart. Apujant el nivell dels contactes en defensa, el Cadí va trobar la complicitat d'un arbitratge que va fer molts tombs, a vegades va semblat que es xiuladava en funció de qui més/menys protestava, per provar de retallar les distàncies.

No ho va d'aconseguir perquè fos amb els tirs oberts de Murphy o amb les bones finalitzacions de Resingerova prop de cistella, l'Uni va tenir el partit sempre controlat amb Núria Martínez fent, i això no és notícia, impartint una lliçó pràctica de què vol «tenir ofici jugant a bàsquet» i de com es marquen les diferències sense necessitat de fer molts punts. Ahir, 25 de valoració amb 8 punts, 6 rebots i 8 assistències per a la veterana base de Mataró. Ja en el darrer quart, un triple de Leia Dongue va posar per primer cop l'Uni per sobre de 20 punts de diferència en el marcador, 65-42. Vint-i-tres punts de diferència que van ser quinze al final del partit (71-56). L'Uni tindrà ara una setmana neta per preparar la propera jornada de la lliga Dia, la sortida a la pista del Zamora programada pel dissabte que ve (19.30).