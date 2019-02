Pendents de l'estat de Messi

La nota més negativa que va deixar l'empat del Barça davant del València (2-2), segur que van ser les molèsties de Leo Messi. L'astre argentí, autor dels dos gols blaugranes (min. 39 i 64), va haver de rebre assistència mèdica al minut 68 i després del partit tota la premsa parlava d'una possible contractura a l'adductor de la cuixa dreta. Una lesió que, en cas de confirmar-se, seria determinant en la participació del 10 del Barça en el duel d'anada de la Copa del Rei contra el Reial Madrid. El clàssic pot perillar sense Messi, per això tothom està pendent del seu estat.

De moment, des de can Barça les preocupacions són mínimes. El diari Sport explicava que «el jugador hauria assegurat als serveis mèdics del club que el dolor ha anat remetent i, el més important, no ha anat a més». La contractura, per tant, hi és però no es tractaria d'una cosa greu. Per sortir de dubtes, Messi se sotmetrà avui a proves mèdiques per determinar la magnitud de la lesió. I, el més important, saber si estarà disponible per jugar el partit de copa davant dels de Solari. «El futbolista de Rosario rebrà tractament in situ i se l'observarà també de pubis i lumbars per descartar qualsevol opció», afegeixen. Segons s'avança, tampoc es descarta que l'argentí participi als entrenaments amb el grup sota les ordres d'Ernesto Valverde. És poc probable, això sí.



Els clàssics sense Messi

Es fa molt difícil imaginar un clàssic sense Leo Messi. L'argentí és la peça d'or al Barça i l'encarregat d'elevar el nivell del joc. Tot passa per ell, sempre. No obstant això, si finalment no pot enfrontar-se al Madrid, no seria la primera vegada i els precedents són força bons.

Encara que va entrar en la segona part, el davanter va perdre's gran part del partit al Bernabéu de la temporada 2015-16 i els seus companys ja havien resolt el marcador amb un 0-3 que feia goig. A més del partit de Lliga d'aquesta temporada al Camp Nou, corresponent a la primera volta. Messi va veure'l des de tribuna perquè patia una fractura al radi del braç dret. El Barça va golejar el conjunt blanc amb una «maneta» (5-1), que va suposar la destitució de Julen Lopetegui per part dels madridistes.

A banda del dubte de Messi, Valverdre tindrà el contratemps afegit per la lesió d'Osumane Dembélé. El francés va patir un esquinç al turmell esquerre fa quinze dies i és molt probable que el tècnic blaugrana no vulgui forçar-lo perquè encara no està cent per cent recuperat. De moment, encara no ha entrat en la dinàmica de l'equip però s'espera que ho faci avui mateix.