El Quart s´endú una nova Lliga Catalana EBA

Segona Lliga Catalana EBA consecutiva per al Quart Germans Cruz amb el mèrit afegit d'haver-la aconseguit superant a la final l'equip amfitrió, l'Igualada. Va ser un duel molt igualat, que els gironins van poder acabar d'encarrilar a partir del tercer quart. Ara el Quart es tornarà a centrar en la Lliga, on ocupa la segona posició, i com va advertir el tècnic Carles Ribot ahir «estem a dalt i volem veure fins on arribem».

Després d'una igualada primera meitat i amb els amfitrions arribant a una màxima diferència favorable de 6 punts, tots dos equips van arribar al descans amb un ajustat 36-37 favorable als gironins. A la represa, el conjunt visitant entrenat per Carles Ribot va aconseguir obrir una petita escletxa en el marcador d'11 punts (36-47) després d'un gran parcial de 0-13 i mig sentenciant la final. En el darrer període, el conjunt local de Jordi Martí va retallar distàncies però sense arribar a capgirar el marcador d'una matx favorable finalment al Quart per un 52-59.

Jordi Bataller, del Quart, va ser el millor jugador de la final amb un 21 de valoració fruit dels seus 10 punts i 9 rebots. Eduard Burgues, per la seva banda, va ser el millor jugador local amb 12 punts i 10 rebots. Pel conjunt gironí els dos màxims anotadors van ser Dos Santos (11) i Bataller (10). El Quart va arribar a la final després de superar amb certa comoditat, dissabte, el Castelldefels, a la semifinal (64-78), i ahir va tornar a demostrar el seu potencial apuntant-se el títol per segon any consecutiu.

Amb el títol de la Lliga Catalana a la butxaca el Quart torna a centrar-se ara en la Lliga EBA, on és segon al seu grup. Diumenge rebran el Salou (19.00) al seu pavelló amb la il·lusió de seguir mirant amunt i, com deia Ribot, «mirar fins on podem arribar» amb la màxima ambició.