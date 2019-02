El Reial Madrid confirma el seu bon moment golejant l'Alabès al Bernabéu

El Reial Madrid va encetar l'exigent mes de febrer confirmant el seu bon moment en golejar l'Alabès al Bernabéu per encadenar la cinquena victòria consecutiva. Un triomf, per 3-0, que permet als de Solari situar-se a vuit punts del Barça, al qual visitaran aquest dimecres per disputar l'anada de les semifinals de Copa.

El desvergonyiment que llueix l'equip fa diverses setmanes que es retroalimenta amb l'encert del francès Karim Benzema. I la facilitat d'aquest per obrir espais entre els centrals rivals va permetre que els locals inquietessin el porter rival des de l'inici. Així, Fernando Pacheco va intervenir al quart d'hora per aclarir un tret llunyà de Vinicius, després que Dani Ceballos i Sergio Reguilón ho haguessin intentat amb dos llançaments desviats. Aquest setge va donar els seus fruits a punt de complir-se el minut 30, quan l'omnipresent Vinicius va filtrar una passada al costat esquerre perquè Reguilón arribés gairebé a la línia de fons i centrés a l'esquena dels defensors vitorians, on estava Benzema ben col·locat per fer l'1-0.

El quadre visitant tot just replicava amb alguna empenta de Jony Rodríguez, escorat a l'esquerra per aprofitar les badades del lateral oposat. El seu inquilí aquesta vegada era Álvaro Odriozola, profund com gairebé sempre en atac; però després d'obrir el marcador el seu equip, ell va fer una mala cessió a Thibaut Courtois que a punt va estar d'aprofitar un rival.

Després de dues bones ocasions de Bale i la resposta de Jony, que va refusar Courtois, el partit avançava cap al seu desenllaç sense un final clar. Era el Reial Madrid el que generava més perill i el que semblava tenir la situació controlada, però amb un 1-0 tot podia passar. Llavors va arribar la sentència. Vinicius va pujar la pilota per l'esquerra i la va cedir cap a Asensio, que l'hi acabaria tornant al brasiler per fer el segon i deixar-ho tot dat i beneït. La victòria la va arrodonir Mariano Díaz just al llindar del temps reglamentari. De cap, va rematar una centrada d'Odriozola.