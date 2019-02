La Sansi repeteix triomf en el català de cros a Vic

El Club Atletisme La Sansi, de Lloret de Mar, va revalidar ahir el títol per equips en categoria masculina en el Campionat Català de Cros que es va disputar a Vic i que va arribar en la seva edició número 100. És el tercer any consecutiu que els lloretencs guanyen una de les proves per equips més esperades a Catalunya. Aquest any, a més, ho han aconseguit amb un ampli marge respecte els segons classificats.

I és que els quatre primers atletes del grup de La Sansi, és a dir, els quatre que puntuen per a la classificació final, van aconseguir classificar-se entre els 11 primers. Mourad El Bannouri va guanyar la prova i va creuar la línia de meta amb un temps de 29 minuts i 49 segons, mentre que Dmitrijs Serjogins va quedar sisè, Edgars Sumskins, vuitè, i Driss Lakhouja, onzè. Així, el club de la Costa Brava va sumar un total de 26 punts i va tenir un àmpli avantatge respecte el segon classficat, l'Igualada, que va sumar 128 punts. Va completar el podi el JA Sabadell amb 137 punts. Un podi que va estar molt ajustat amb el Cornellà, que va sumar un total de 147 punts.

En la prova femenina la victòria va estar molt més ajustada, però van ser les atletes del C.A. Manresa qui es va acabar emportant el triomf. Van acompanyar les manresanes en el podi el C.A. Granollers, segones, i l'A.A. Catalunya, terceres.

Quant a les classificacions individuals, cal destacar la segona posició en la categoria masculina de Jonathan Romeo, del Lloret La Selva. Mentrestant, en categoria femenina, la banyolina Marina Guerrero va acabar en novena ­posició.