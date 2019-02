Suspenen un partit de futbol femení a Terrassa pels insults masclistes de la grada

L'àrbitre del partit que dissabte jugaven el Terrassa FC i l'EF Viladecavalls de Segona Divisió femenina va suspendre el matx perquè l'equip de veterans del club egarenc estava insultant les jugadores. Fonts del club han detallat a l'ACN que van etzibar crits com "sou unes 'guarres'" o "aneu-vos-en a fregar". Els insults van anar a més en un impàs de 20 minuts en què el partit va estar aturat a l'espera d'una ambulància que havia d'atendre una jugadora lesionada, fet que va impacientar els veterans, que havien de jugar tot seguit. Les jugadores del Terrassa i el Viladecavalls van replicar els insults i, enmig de la discussió, una de les futbolistes locals va empènyer un dels veterans. Aquest dilluns el club analitzarà els fets per valorar si es va incomplir el codi intern.

El consell d'administració del Terrassa té previst estudiar els fets en base a l'acta arbitral i als testimonis, i no descarta aplicar sancions disciplinàries als jugadors o als equips en conjunt. Des del club insisteixen que l'entitat "sempre ha treballat en defensa de la igualtat de gènere" i lamenten els fets ocorreguts dissabte, que també van provocar la suspensió del partit de veterans.

"Els nostres valors estan molt allunyats de la imatge que es va donar", ha afirmat el Terrassa en un comunicat, destacant el compromís "per avançar en la construcció d'una societat i un esport que camini amb un valors allunyats de qualsevol tipus de violència, des del respecte, el treball en equip, la lluita, l'esforç i la superació".

Al seu torn, l'Ajuntament de Terrassa també ha sortit al pas dels fets de l'Estadi Olímpic, afegint-se a la condemna expressada pel club. A l'espera de la decisió que prengui l'entitat, el consistori reitera que la ciutat "és fermament compromesa en la lluita per la igualtat de gènere i la justícia social, on la violència no hi té cabuda, i on l'esport és considerat com un dels principals agents transmissors dels valors com la convivència, el civisme i la igualtat".