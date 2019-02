Salvador Jaspe canvia la banqueta del Llagostera B per la de l'Espanyol femení

El fins ara entrenador del Llagostera B a Primera Catalana, Salvador Jaspe, ha estat anunciat aquest matí com a nou tècnic de l'Espanyol femení. La direcció esportiva del conjunt barceloní ha arribat a un acord amb Jaspe (Olot, 19-11-1970) perquè assumeixi el primer equip a la Lliga Iberdrola fins a final de temporada. El preparador arribarà acompanyat de Gerard Batlle, un dels entrenadors de porters del Llagostera, que s'incorporarà al cos tècnic existent.

Jaspe, que va jugar al futbol base de l'Espanyol, dirigia la temporada passada el juvenil del Llagostera i aquest curs va ser promocionat al filial, de Primera Catalana.També ha entrenat al futbol base de clubs importants com el Vilobí, Blanes, Tordera, Gironès Sàbat o FE Calella i ha estat coordinador del FC Racing Blanenc i el Blanes. Jaspe coneixerà a les jugadores i al cos tècnic aquest dimecres i presenciarà el partit amistós entre el primer equip i el Hyundai Steel Xarxa Angels de Corea del Sud.

L'Espanyol s'ha mogut amb celeritat per trobar un recanvi per Joan Bacardit, que ahir va dimitir com a tècnic de l'equip femení després de la derrota de diumenge contra l'EDF Logronyo. Actualment, l'equip català es troba immers en una mala situació a nivell de resultats: està només dos punts per damunt de la zona de descens.