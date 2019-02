VÍDEO | Espectacular caiguda de Mourinho en la sacada d'honor d'un partit d'hoquei gel

El portuguès Jose Mourinho, acomiadat fa unes setmanes com a entrenador del Manchester United, va fer aquest dilluns el servei inicial en un partit de la Lliga Continental d'Hoquei.



Mourinho va ser convidat per fer els honors al començament del partit entre Avangard i SKA de Sant Petersburg, que es va disputar en un pavelló a la regió de Moscou.



El portuguès va fer el servei d'honor, però res més girar-se per abandonar la pista va relliscar sobre el gel, tot i que l'organització havia estès una catifa per prevenir caigudes.



Dos dels jugadors dels equips rivals el van ajudar a aixecar-se i a abandonar la pista sa i estalvi, el que ell va agrair efusivament donant-los la mà. Mourinho, que no va dubtar a signar nombrosos autògrafs i fer-se fotos amb jugadors i aficionats, va assistir a l'escalfament previ al partit i va seguir atentament els exercicis i maniobres sobre el gel.



El tècnic portuguès ja va estar a Moscou durant el passat Mundial de futbol i abans va visitar la capital russa al capdavant de l'Inter de Milà, el Chelsea, el Reial Madrid i el Manchester United.





El momento le jugó una mala pasada a José Mourinho. ??pic.twitter.com/c9xjK8TSuT — Franco Valecillos (@franco_press) 4 de febrero de 2019