Yamaha presenta la nova moto que Rossi i Maverick Viñales pilotaran en el Mundial

L'equip oficial Yamaha va ensenyar ahir el disseny de la seva nova moto, la YZR-M1 que pilotaran Valentino Rossi i Maverick Viñales en el pròxim Mundial de MotoGP, que començarà el 10 de març amb el Gran Premi de Qatar.

«Estic desitjant començar. Les vacances han estat massa llargues. Tinc molta curiositat per comprovar quins passos cap endavant hem donat i saber on són els límits de la moto», va apuntar ahir Viñales, que arrenca la seva tercera temporada a l'equip oficial de Yamaha.

Durant la presentació, celebrada a Jakarta (Indonèsia) sota l'eslògan «Beast mode on» («Mode bèstia activat»), el pilot empordanès va subratllar que «cada vegada que comença una temporada cal oblidar com ha estat l'anterior». «Em sento preparat per lluitar de nou al capdamunt, pel número u. Aquest any hi ha molts canvis en l'equip. Estic segur que serà un any millor», va vaticinar.

Per la seva banda, el seu company d'equip Rossi va explicar que formen «una bona parella». «Ell és el molt jove i desafortunadament jo ja no ho soc tant. Tenim una bona relació, lluitem a la pista però ens respectem a fora. Venim d'un 2018 difícil i estem preparats per millorar», va dir l'italià.

La nova moto de l'equip Yamaha destaca pel seu color negre, combinat amb el blau més habitual d'altres temporades, en línia amb el canvi de patrocinador principal, ja que Movistar ha deixat el seu lloc a la marca de begudes Monster Energy.