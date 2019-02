El bàsquet com a eina a l´escola per practicar l´ús de l´anglès

A Henry Bolton la ciutat que més li agrada és Los Ángeles, però ara que ha descobert Girona no amaga que «aquí també s'hi viu de manera molt agradable. L'altre americà del Bàsquet Girona, Andre Berry, també ha quedat meravellat pel territori i perquè aquí «tot i que ara fa fred» hi ha «un bon clima» i perquè relativament a prop es pot gaudir tant del mar com de la muntanya. Bolton i Berry van fer aquestes i d'altres confessions ahir als alumnes de l'escola Castellum de Sant Julià de Ramis en el marc d'un programa educatiu que el club vol impulsar als centres gironins per acostar els nens de 5è i 6è de Primària al club, a l'esport del bàsquet i a la pràctica de l'anglès.

Bolton i Berry, acompanyats per dos jugadors més de l'equip de Quim Costa, Leo Cizmic i Nil Angelats, van ser els primers protagonistes d'aquesta iniciativa, que properament també arribarà a Sant Gregori i a d'altres escoles gironines. La proposta es divideix en dues parts d'uns tres quarts d'hora cada una. En la primera els estudiants es converteixen en aprenents de periodista i, simulant una roda de premsa, fan les seves preguntes als jugadors. Això sí, sempre en anglès. Per això durant els dies previs van estar treballant a classe els conceptes que els interessava saber, i un cop en plena pràctica, també havien de ser prou hàbils com per respondre als jugadors si aquests volien entrar en una conversa. D'aquesta manera els joves estudiants del CEIP Castellum van tenir una aproximació al dia a dia de quatre basquetbolistes professionals que competeixen a la LEB Plata, la tercera divisió del bàsquet espanyol.

Acabada aquesta primera part l'activitat n'inclou una altra d'esportiva, que també es vehicula amb l'anglès com a únic idioma. Els jugadors es divideixen en grups amb els estudiants i fan diverses pràctiques amb el bàsquet com a eix central. Ahir va tocar debutar a Cizmic, Bolton, Berry i Nil Angelats, que tot i ser gironí va parlar sempre en anglès als estudiants. Hi va haver temps per tractar des dels gustos alimentaris dels jugadors fins a què els agradava més de Girona, quins costumes tenen o per què van triar el bàsquet d'entre la resta d'esports per practicar. Com a cloenda els nens van rebre una samarreta signada per tot l'equip i entrades per assistir el dissabte 16 de febrer a Fontajau a l'últim partit de la primera fase de LEB Plata contra el Múrcia, un rival directe en la posterior lligueta d'ascens.

Fomentar l'ús de l'anglès és un dels objectius que persegueix des de fa temps el Bàsquet Girona, que a banda d'aquest innovador programa escolar també en desenvolupa un altre dirigit als seus propis jugadors de base. Per tercera temporada, cada dilluns, a l'escola Montfalgars, es fan classes d'anglès per als jugadors des de sub-15 fins a sub-18, a càrrec de Graham Sinclair, combinades amb les hores d'entrenament que té programades cada equip.