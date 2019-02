Chris Froome serà un dels principals atractius de la Volta a Catalunya

El britànic Chris Froome (Sky), quatre vegades guanyador del Tour de França, així com guanyador del Giro d'Itàlia i de la Vuelta a España, participarà en la pròxima edició de la Volta Ciclista a Catalunya, segons ha confirmat l'equip Sky.

Froome, que en l'actualitat està disputant la Vuelta a Colòmbia, ha inclòs la Volta en el seu calendari de competició per a la present temporada. Anteriorment ja havia participat en les edicions del 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 i 2017. Amb la seva presència, l'organització completa un cartell de primer nivell, ja que estan confirmats l'actual campió del món, Alejandro Valverde, així com el seu company a Movistar Marc Soler, a més dels francesos Romain Bardet i Thibaut Pinot o l'italià Fabio Aru, entre d'altres.

La carrera, amb inici a Calella, es correrà del 25 al 31 de març i celebra la seva 99a edició. La participació de Froome és un al·licient més i li servirà de preparació per al gran repte d'aquest curs, que és recuperar el seu ceptre en el Tour de França, ja que l'any passat va ser superat per Geraint Thomas i per Tom Dumoilin. La Volta tindrà diverses etapes gironines: Mataró-Sant Feliu; Sant Feliu-Vallter 2000; Llanars-la Molina i Puigcerdà-Sant Cugat.