Genzebe Dibaba és la gran estrella del Míting d'atletisme de Catalunya

La migfondista etíop Genzebe Dibaba, plusmarquista mundial de 1.500, 2.000, 3.000 i 5.000 metres en pista coberta, serà la gran estrella del Míting Internacional de Catalunya, que es disputarà a la Pista Coberta de Catalunya de Sabadell avui (18.30). Dibaba, que divendres complirà 28 anys, va batre el rècord del món dels 2.000 metres en pista coberta a Sabadell el 7 de febrer del 2017 amb un crono de 5:23.75, encara vigent. La corredora competirà en la prova de 1.500. Al seu costat correran Marta Pérez i Isabel Macias.

A més de Dibaba, al programa hi competiran un gran elenc d'atletes espanyols i internacionals, destacant la presència de la granadina Laura Bueno; la velocista catalana Estela García, i el tarragoní Llorenç Salas. També hi serà la banyolina Esther Guerrero (New Balance), que té la mínima en 800 per a l'Europeu (2:02.64) i en 1.500 (4:10.81).