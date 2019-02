Jaspe deixa el Llagostera B i dirigirà ara l'Espanyol femení

Salvador Jaspe deixa la banqueta del Llagostera B, de Primera Catalana, per acabar la temporada com a nou tècnic de l'Espanyol femení a la Lliga Iberdrola. Aquesta decisió arriba després de la dimissió de Joan Bacardit com a entrenador de l'equip espanyolista després de la derrota contra l'EDF Logronyo. L'Espanyol s'ha vist obligada a reestructurar la banqueta i ha pensat en Jaspe.

Salvador Jaspe procedeix del Llagostera B, de Primera Catalana. En el seu currículum figuren clubs com Vilobí, Blanes, Tordera, Gironès Sàbat o FE Calella. A més, va ser coordinador del Racing Blanenc i del CD Blanes. El nou entrenador del Femení va jugar en el futbol base de l'Espanyol. Jaspe, que la temporada passada dirigia el juvenil del Llagostera, arriba a l'Espanyol amb Gerard Batlle, que serà el seu tècnic assistent.