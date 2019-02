L'Uni ven més d'un centenar d'abonaments per a la Copa

L'Spar Citylift Girona no estarà sol a la Copa de la Reina de Vitòria, que es disputarà entre els dies 28 de febrer i 3 de març. De moment el club ja ha despatxat més d'un centenar (109) d'abonaments per als quatre dies de competició entre els seus seguidors, tot i que s'espera que en les setmanes que encara resten hi hagi més aficionats interessats en desplaçar-se a l'esdeveniment. Aquests, però, hauran de comprar les seves entrades directament al web oficial del torneig, www.copareinavg2019.com, perquè la zona del pavelló destinada al públic gironí ja està plena.

La temporada passada a Saragossa l'Uni va tenir el suport d'uns 300 seguidors, però el desplaçament era més proper i de menys dies de durada (l'equip gironí va jugar directament la semifinal de dissabte). Aquesta vegada el torneig es juga a Vitòria, amb l'Araski d'amfitrió, i ha ampliat la nòmina de participants fins a vuit. L'Spar Citylift haurà de jugar els quarts el dijous 28 (contra el València).

De moment l'aforament del pavelló de Mendizorrotza està cobert en un 80% i es preveu que s'acabin esgotant les localitats.