Marc Gasol no juga amb els Grizzlies a l'espera del seu imminent traspàs

Marc Gasol no ha jugat ni un minut en la victòria dels Grizzlies contra Minnesota Timberwolves d'aquesta passada matinada (106-108) en una dada que s'ha interpretat com el senyal que la seva sortida de Memphis està ben a prop de consumar-se. Els Charlotte Hornets podrien ser el nou destí del president del Bàsquet Girona després que en les últimes hores no hagi fructificat una operació que duia Gasol i Mike Conley a Toronto a canvi de Jonas Valanciunas i Kyle Lowry.

Segons diferents mitjans nord-americans, l'intercanvi amb els Raptors no s'ha pogut tancar i ara els Hornets serien el destí més probable de Marc Gasol. El pivot arribaria Charlotte a canvi de Malik Monk, un altre jugador que estigués en el seu darrer any de contracte i una primera ronda del draft. Moviment, però, que encara no està tancat a manca de menys de dos dies per acabar el període de traspassos a l'NBA.

Gasol juga als Memphis Grizzlies des de la seva arribada a la lliga nord-americana l'estiu del 2008 prodecent de l'Akasvayu Girona.