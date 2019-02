Marc Mas, l'imprescindible

Marc Mas va tornar a veure porteria diumenge passat en la victòria de l'Olot davant el Conquense (2-0) després de 10 jornades consecutives sense marcar. L'últim gol que havia fet el davanter de Sils va ser a la dotzena jornada davant el Vila-real B en la victòria per 1 a 2 davant el líder. D'aquesta manera, acumula 6 gols en 23 partits aquesta temporada. «Estic molt content per tornar a marcar, pels davanters sempre és important. També content per la victòria davant un rival que teníem enrere a la classificació i ens podem distanciar més d'ells», valorava ahir el killer dels olotins.

S'acostuma a valorar els davanters per les seves xifres golejadores. En part, s'entén que sigui així, però n'hi ha que són molt més que gols. Marc Mas n'és un exemple. Té la capacitat de jugar entre línies, caure a banda, fer passades clau als últims metres i generar avantatges pels companys. «L'entrenador a vegades em posa a banda o de fals punta i m'hi adapto molt bé. Sóc un davanter de desmarcatges i de moure'm també fora de l'àrea», es defineix Marc Mas, que assegura que se sent igual de còmode com a única referència en atac que com a segon davanter.

El mateix entrenador olotí, Raúl Garrido, reconeixia a la roda de premsa posterior al partit davant el Conquense que encara que Marc Mas portés tantes jornades sense veure porta, estava aportant moltes altres coses. «Necessitava marcar després de tantes jornades i s'ho mereixia. En aquesta categoria no és fàcil fer gols, però en Marc aporta moltes altres coses més enllà dels gols».

De fet, Garrido està corroborant que els seus elogis no són només en forma de paraules, sinó que també hi dona suport amb fets. Marc Mas és, juntament amb Héctor Simón i Xavi Ginard, un dels jugadors que ha disputat tots els partits aquesta temporada. 23 de 23. Dins aquest grup d'indiscutibles també hi podria entrar Alan Baró, que n'ha disputat 22 perquè se'n va perdre un per sanció. «L'entrenador té molta confiança en mi com la té en els altres. A vegades m'utilitza com a davanter i altres vegades caigut a banda. Jo sempre m'adapto al que em demana perquè el més important és mirar per l'equip», assegura el futbolista silenc.

Marc Mas ha perdut un dels seus companys en atac en aquest mercat d'hivern: Marc Nierga. L'exdavanter del Lleida ha deixat el conjunt olotí per falta de minuts i ha signat amb l'Ebro, equip aragonès que juga al mateix grup que la Unió Esportiva Olot. «No tenia els minuts desitjats i ha volgut marxar. A tots ens ha passat alguna vegada. Esperem que li vagi molt bé en la seva nova etapa», valora el davanter de l'Olot, que veu amb bons ulls les noves incorporacions de l'equip: Pol Ballesté i Eloi Amagat. «Segur que aporten coses al camp i en el grup humà. A l'Eloi ja el conec i sé que és un jugador que pot sumar molt. En Pol no el coneixia però veient-lo entrenar amb l'actitud que ho fa estic segur que aportarà el seu granet de sorra».