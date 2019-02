Valverde inclou Messi a la convocatòria per rebre el Reial Madrid

El Barcelona inicia la recerca de la seva sisena final de Copa del Rei consecutiva, acollint al Camp Nou el segon clàssic de la temporada, primer acte de les semifinals coperes. Ho fa amb Leo Messi, recuperat dels problemes musculars que va patir contra el València, però sense Ousmane Dembélé contra un Reial Madrid que mesura la seva reacció davant l'etern rival. La Copa depara el segon clàssic del curs després que el primer, a la Lliga, servís per fulminar la curta etapa de Julen Lopetegui a la banqueta del Madrid. Un 5-1 demolidor sense Messi, va ser la sentència a un equip sense rumb. Ara, recuperat en la seva autoestima i del físic de la mà de Santiago Solari, encara un gran repte.

Messi serà el centre de totes les mirades. L'argentí va patir una contractura a l'adductor de la cuixa dreta contra el València però ahir es va entrenar i no es perdrà el partit. Ernesto Valverde el va incloure en una llista de convocats de 19 jugadors en la qual no hi ha, a banda de Dembélé, el porter de la Copa, Jasper Cillessen, baixa durant sis setmanes de competició per culpa d'un trencament al soli de la cama dreta. La baixa de Cillessen s'uneix a les de llarga durada i ja conegudes d'Umtiti i Rafinha. Valverde haurà de triar entre arriscar amb l'astre de Rosario o reservar-lo pensant en el dur calendari que espera a l'equip d'aquí a final de temporada i que, després del clàssic, el portarà a enfrontar-se a l'Athletic Club a LaLiga al sempre difícil San Mamés.

Si finalment el «10» blaugrana no és titular, una opció per a Valverde seria la de modificar l'esquema i apostar per un 4-4-2 amb Coutinho i Luis Suárez, que sempre rendeix a un gran nivell contra el Madrid (li ha fet 9 gols en 11 partits), en punta. Encara que, coneixent Messi, difícilment renunciarà a participar en un partit davant l'etern rival i amb una final en joc. La resta serà l'equip de gala, al qual el preparador extremeny ha pogut reservar, en part, en l'últim partit contra el València, ja que Lenglet i Busquets, aquest últim en estar sancionat, no van jugar, i Arthur Melo i Alba van començar a la banqueta.

Per al Madrid el clàssic del Camp Nou és l'escenari perfecte per confirmar la seva resurrecció. Arriba en el millor moment de la temporada, encadenant cinc victòries consecutives, amb Solari recuperant tots els seus jugadors i només Vallejo a la infermeria, exhibint bon futbol per aclarir els dubtes i corregir aspectes futbolístics que el minvaven, com la falta de gol. En un febrer decisiu, en el qual definirà davant el Barcelona el seu futur a la Copa, immediatament el seu paper a LaLiga en la visita al Wanda Metropolitano més el retorn de la seva competició predilecta, la Lliga de Campions, la plantilla de Solari encara reptes amb ambició. Agafat a la figura del jove Vinicius, sempre llest per estirar l'equip en atac i desequilibrar, amb Benzema explotant la seva cara més golejadora, amb sis gols en quatre partits consecutius, i a l'espera del retorn de la millor versió de Bale, el gran dutbte de l'onze blanc.