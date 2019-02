Betis i València protagonitzen l'altra semifinal de Copa al Villamarín

Si ahir les semifinals de Copa s'inauguraven al Camp Nou, avui l'acció es trasllada al Benito Villamarín de Sevilla, on es juga l'altre partit d'anada. En aquest cas, els que es veuran les cares són el Betis i el València, en un matx que començarà a les 9 de la nit. El conjunt local, entrenat per Quique Setién i botxí de l'Espanyol en l'anterior eliminatòria, es presenta a la cita amb gairebé tota la plantilla disponible tret de Tello, que haurà d'estar una o dues setmanes més de baixa per culpa d'una lesió. Marc Bartra està recuperat; ahir es va entrenar en una sessió en la qual no hi era Zou Feddal, que és dubte. De la seva banda, el València també té pràcticament tota la plantilla al complet. Està descartat Gonçalo Guedes, que ha quedat fora de la convocatòria per culpa d'uns problemes físics. El tècnic Marcelino tampoc podrà comptar amb Diakhaby, sancionat. Roncaglia i Sobrino, els últims fitxatges, podrien debutar.