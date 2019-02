Esther Guerrero guanya el 800 al Míting Internacional de Sabadell

L'etíop Genzebe Dibaba, amb un temps de 3:59.08, va embutxacar-se ahir a la tarda la millor marca mundial de l'any en 1.500 metres en el Míting Internacional que es va disputar a la Pista Coberta Catalunya de Sabadell.

Dibaba, que demà farà 28 anys, va quedar lluny del seu rècord mundial (un temps de 3;55.17 que va signar a Karlsruhe l'any 2014), però la seva marca és també la vuitena millor de tots els temps en aquesta distància.

De la seva banda, i pel que fa a la competició femenina, la gironina Esther Guerrero (New Balance) es va imposar en el 800 amb 2:01.45, encara que ja tenia les mínimes per a Glasgow en aquesta distància (2:02.64/2018) i en el 1.500 (4:10.81/2019). També destaca el segon lloc de la campiona d'Espanya sota sostre Zoya Naumov (AA Catalunya), amb 2:02.15, la seva millor marca personal i mínima per a Glasgow.