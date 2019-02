Marc Gasol no va jugar en l'ajustada victòria dels Grizzlies contra Minnesota (108-106) en una absència de la pista que va disparar les notícies sobre la sortida d'una franquícia on el pivot és ídol. Més o menys a la meitat del primer quart, Gasol va sortir dels vestidors per anar a seure a la banqueta i seguir el partit, fet que va provocar una forta ovació del públic que hi havia al FedExForum.