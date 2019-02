El Barça Lassa va haver de treballar de valent per derrotar un rocós Zalgiris Kaunas (78-72), en un partit igualat que no es va decidir fins a l'últim quart, quan els locals van apretar en defensa per tancar una victòria vital en la seva lluita pel quart lloc a l'Eurolliga. Liderat per Adam Hanga (14 punts) i Pierre Oriola en defensa, l'equip blaugrana va assegurar la victòria al tram final amb un parical de 18-10.