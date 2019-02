Girona Padel Cup: neix un nou circuit amateur amb un calendari de nou proves

Un circuit amateur anual, amb un torneig mensual a diferents clubs de la província, totalment independents, és el que proposa el nou circuit Girona Padel Cup, que arrencarà el mes que ve amb la primera de les seves nou proves a l'X3 de Sant Gregori. Organitzat per l'agència Vsponsor, el certamen neix «per trobar sinergies entre els mateixos clubs i sense voluntat de competir amb els seus propis tornejos», explica Pati Viñals, sòcia d'aquesta firma gironina al costat del seu germà Frank. Així la idea, per exemple, és que puguin competir plegades parelles de jugadors de clubs diferents en un mateix circuit i sota unes mateixes regles. Diari de Girona en serà el diari oficial.

Les inscripcions per al primer dels tornejos, que es farà del 20 al 24 de març a l'X3 de Sant Gregori, s'obriran el proper dilluns. De moment els organitzadors estan molt satisfets amb la resposta que han trobat. Per això es proposen el repte d'aconseguir «entre 60 i 70 parelles» en aquest inici de la temporada i intentar arribar «a les 200» al final. La inscripció per cada jugador val 22 euros/torneig si s'apunta a una categoria, o 25 en cas que en faci dues i hi inclogui la mixta. «Rebran un 'welcome pack' molt interessant, la samarreta del torneig...», destaca Pati Viñals. Cada jugador podrà disputar els tornejos que vulgui, això sí, quants més en disputi, més punts aconseguirà per millorar el seu rànquing i guanyar el premi especial per als TOP1 de l'any.

La Girona Padel Cup compta amb un circuit absolut per a majors de 14 anys i un altre circuit júnior paral·lel per a nens i nenes de 10 a 13 anys amb dos Màsters a l'agost i al novembre. Com destaca Viñals, «la vocació del circuit és clarament gironina, volem ser el circuit dels gironins, fent referència al fet que aquest producte neix de Girona per als gironins». Vsponsor és una agència de patrocinis i esdeveniments esportius que, a més de la Girona Padel Cup, ha treballat amb Esports Parra a la Cursa de la Dona de Girona i organitza d'altres esdeveniments com el Costa Brava Legends Trophy. Els dos socis són Frank i Pati Viñals, dos germans nascuts a Barcelona afincats des de fa temps a Girona.

Un dels aspectes que destaquen els organitzadors és que el nou circuit «té caràcter amateur i no està dirigit a professionals». La idea és que es creïn en cada torneig quatre categories masculines, en funció dels nivells, tres de femenines i tres més de mixtes. En tot cas, serà el número d'inscripcions el que ho acabarà determinant. En cada cita mensual es farà l'entrega de premis i es coronaran els guanyadors, a banda que els participants sumaran punts per al rànquing anual. En aquesta primera edició el certamen farà aturades a l'X3 Pàdel & Fitness, al Triops de Banyoles, a l'Espai Pàdel Blanes, al Pàdel Vilablareix, al Pàdel Indoor Lloret i al CT Costa Brava.