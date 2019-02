Els Grizzlies envien Marc Gasol als Raptors a canvi de Valanciunas, Wright i CJ Miles

El pivot català Marc Gasol va ser traspassat pels Grizzlies de Memphis als Raptors de Toronto a canvi del pivot lituà Jonas Valanciunas, el base Delon Wright, l'aler CJ Miles i els drets d'una segona ronda al draft del 2024. Gasol, de 34 anys, aquesta temporada té mitjanes de 15,7 punts, 8,6 rebots i 4,7 assistències. L'exjugador de l'Akasvayu i president del Bàsquet Girona deixa els Grizzlies com a líder de tots els temps en punts, rebots, taps i llançaments de camp. Marc Gasol, que ha jugat 11 temporades amb els Grizzlies, està empatat amb el base Russell Westbrook en el quart lloc de la lliga com el professional que més temps ha estat a la mateixa franquícia. El seu excompany Mike Conley és el tercer amb 12 temporades als Grizzlies. Marc Gasol arriba així als Raptors, on jugarà amb l'aler estrella Kawhi Leonard, excompany del seu germà Pau als Spurs de San Antonio, i l'ala-pivot congolès-espanyol Serge Ibaka, amb qui juga a la selecció.