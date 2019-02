LaLiga dona per perduts al Reus els partits de la segona volta i l'Albacete és líder

LaLiga va actualitzar ahir la classificació de Segona A després de l'expulsió del Reus, i ha deixat el club català cuer, amb 0 punts. D'aquesta manera ha donat una victòria per 1-0 a tots els seus rivals en la segona volta, Albacete, nou líder, Las Palmas i Elx, mentre que es mantenen com a vàlids els marcadors de la primera.

Atès que el Reus va jugar la primera volta al complet, i que es van suspendre els primers tres partits en el que portem de segona, LaLiga ha optat per donar el triomf als seus rivals per 1-0, fet que ha situat l'Albacete com a nou líder. Las Palmas, Elx i el mateix Albacete tenien els partits contra el Reus suspesos. LaLiga ha decidit, després de l'expulsió definitiva del club del Baix Camp, segons va dictar el jutge social de l'ens, de la competició oficial durant els propers tres anys -més una multa de 250.000 euros-, que els seus rivals en la segona volta, tots, sumin una victòria per 1-0.

El Reus ja no té fitxa oficial a la web de Laliga i està present únicament en la taula de resultats amb 0 punts i la següent nota explicativa: «El Reus ocupa l'última posició amb zero punts en funció de la normativa reglamentària aplicable i degut a l'expulsió del mateix de la competició». La propera jornada contemplava un derbi entre Nàstic de Tarragona i Reus que ja no es jugarà i que els tarragonins guanyaran per aquest resultat d'1-0. El Reus sumarà una nova derrota i un gol encaixat per jornada d'aquí fins que acabi el campionat. De moment la Federació no ha actualitzat encara la seva classificació.