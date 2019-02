Athletic - Barça: pendents de Messi

Athletic Club i FC Barcelona es mesuren aquest diumenge a San Mamés pendent de Leo Messi, en dubte per unes molèsties físiques que ja li van impedir ser titular al Camp Nou contra el Reial Madrid.

Llavors va ser l'anada de semifinals de la Copa del Rei i demà serà un partit de la lliga en el que el Barça buscarà enfortir el seu lideratge mantenint o ampliant distàncies amb l'Atlètic de Madrid i el Reial Madrid, que té a 6 i 8 punts, respectivament.

Per a Valverde, que avui fa 55 anys, el seu únic problema no és comptar amb Leo Messi, sinó suplir Arthur Melo, que estarà de baixa durant un mes, després de trencar-se el bíceps femoral de la cama esquerra.

El brasiler és un dels jugadors més en forma de l'equip i Valverde haurà de decidir-se per Arturo Vidal, Carles Aleñá o, fins i tot, Coutinho, per substituir Arthur. Una altra de les incògnites serà si Ousmane Dembélé, molt recuperat dels seus problemes en el turmell, rep l'alta o si Malcom, el millor del Barça en el partit coper contra el Reial Madrid, té continuïtat.

Així que mentre Messi segueix en el gimnàs, totes les incògnites es poden resoldre després de l'entrenament d'aquesta tarda. En defensa, Gerard Piqué, el jugador amb més minuts en LaLiga, per a fix i Clement Lenglet o Thomas Vermaelen es juguen l'altre lloc en l'eix de la defensa. Jordi Alba serà baixa per acumulació de grogues, per la qual cosa Nelson Semedo i Sergi Roberto es repartiran els laterals.

En la mitja, la baixa d'Arthur ho canvia tot. Sembla clar que Sergio Busquets i Ivan Rakitic, malgrat que el croat acumula massa minuts en aquest curs, seran els titulars. Com a tercer migcampista, el més habitual és Arturo Vidal, i una altra opció és el del planter Carles Aleñá, que a poc a poc té minuts.

En l'ofensiva, encara més incògnites. Luis Suárez sembla l'únic clar. Malcom podria tenir opcions, com també Ousmane Dembélé, si és que rep l'alta, però clar tot està en funció de Messi.

L'Athletic, de la seva banda, espera recuperar les bones sensacions perdudes en l'última jornada a Anoeta, on se li va fer fallida la ratxa de set partits sense perdre, amb 15 punts sumats de 21 possibles, en el més clàssic dels derbis bascos.

Aquella derrota va tornar a la realitat d'haver de seguir lluitant per escapar del descens a un equip de Gaizka Garitano que començava a somiar amb Europa amb el ritme de Lliga de Campions que porten des de l'arribada del tècnic biscaí a la seva banqueta.

El de Derio intentarà que el seu equip recuperi la solidesa i profunditat perdudes davant la Reial Societat, malgrat les baixes d'Aritz Aduriz, el gran golejador blanc-i-vermell en els partits contra el Barcelona, i el sancionat Ander Capa, que s'havia fet amb el lloc de titular en el lateral dret.

L'absència d'Aduriz, que ja és de diverses setmanes i s'allargarà encara un temps més, està sent ben coberta per Iñaki Williams, el Millor Jugador de Gener per a LaLiga; la de Capa, sols per a aquest partit, la podrà pal·liar Garitano amb Oscar de Marcos, qui no va poder jugar a Anoeta també per sanció.

Malgrat això, la parella Capa-De Marcos a la banda dreta era una de les claus en la bona ratxa bilbaïna en el primer mes de 2019.

L'entrada d'Ibai Gómez a l'onze després del seu retorn de l'Alabès no està donant el resultat esperat i potser això, sumat a la baixa de Capa, pugui donar un forat a la banda dreta a Raúl García, qui va tornar davant la Real després d'un mes absent per lesió.

No és la banda el lloc en el qual va arrencar Raúl amb Garitano, però ubicar-lo aquí li permetria a l'entrenador basc mantenir en els seus llocs Iker Muniain, Iñigo Córdoba i Williams, que estan donant un gran rendiment en les altres tres posicions d'atac.

La tercera incògnita en l'alineació de l'Athletic és si seguirà Mikel San José al costat de Dani García en el doble pivot o tornarà d'inici Beñat Etxebarria, que va arrencar a la banqueta a Anoeta després de perdre's per sanció el xoc anterior davant del Betis.

A part d'això, semblen fixos d'inici Iago Herrerín entre pals i Yeray Álvarez, Iñigo Martínez i Yuri Berchiche en defensa.

Alineacions probables:

Athletic: Iago Herrerín; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Beñat; Raúl García, Muniain, Còrdova; i Williams.FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet o Vermaelen, Sergi Roberto; Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Malcom, Luis Suárez i Coutinho.

Àrbitre: Carlos del Cerro Grande (Comitè Madrileny).

Àrbitre VAR: Guillermo Cuadra Fernández (Comitè Balear).

Camp: San Mamés.

Hora: 20.45.